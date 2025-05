Cutral Co: una joven resultó baleada cerca del rostro y está internada

Una joven de Cutral Co quedó internada tras resultar herida de arma de fuego en el rostro en medio de lo que habría sido una reunión entre amigos. Se trataría de un hecho accidental, pero aun continúa la investigación.

Díaz detalló que la joven ingresó al hospital pasadas la 1, llevada por un auto particular, de modo que el efectivo policial que estaba de consigna en el centro de salud informó a la comisaría.

cutral co comisaria 14 (1).jpg

Los médicos constataron que la víctima presentaba una herida en el rostro, aunque no sería una herida directa. "En el rostro tiene una herida compatible con esquirlas de arma de fuego; no es un impato directo, no es un tiro hacia el rostro", aclaró el jefe policial.

Por este motivo, la paciente está fuera de peligro y aguardaba un procedimiento para que le retiren las esquirlas.

Sobre las circunstancias en que ocurrió la agresión, que en principio habría sido accidental, confió que "habría sido una reunión entre amigos, por los testimonios que tenemos acá, alguien estaría manipulando un arma y consecuencia de eso, se disparó el arma y al rebote le dio a la chica porque no fue un disparo directo. Vamos a tratar de determinar ahora la mecánica del accidente".

Es por esto que aun no hay demorados por el hecho, que se encuentra en plena etapa de investigación. "No hay imputados", confirmó Díaz y agregó que "la chica tampoco quería aportar mayores datos. Por temor y porque hasta acá era entre amigos".

Aunque la joven está estable, no se descarta aún tener que trasladarla a un centro de salud de mayor complejidad en Neuquén capital.

Dos baleados en San Lorenzo

Los últimos baleados que se conocieron, aunque tuvieron lugar en circunstancias muy distintas, se registraron el pasado 21 de abril, cuando poco antes de las 23, una vecina del barrio San Lorenzo llamó reportando que se escuchaban reiteradas detonaciones de fuego en la vía pública, en inmediaciones de calle Otto Neuman y Cayastá.

El personal de Comisaría 16 se acercó inmediatamente y mientras realizaba un patrullaje preventivo del sector, se encontró en el lugar mencionado a tres hombres que, al parecer habiéndose percatado de la presencia policial, subían rápidamente a un Fiat Palio estacionado en las inmediaciones y se intentaban fugar a toda velocidad.

comisaria-16-san-lorenzo.jpg

Los efectivos no dudaron en seguirlos y, luego de una persecución de varias cuadras, en cercanías de calle La Primavera y Pastor Pluis, lograron que el conductor detenga la marcha. Así, los identificaron y constataron que se trataba de dos hombres de unos 30 años y un joven de 18, quienes no supieron explicar por qué huían del móvil policial.

Realizando una inspección ocular del vehículo desde su exterior, los uniformados alcanzaron a ver varias municiones de arma de fuego tiradas en el piso del interior del auto, por lo que en el acto se demoró a los sospechosos y se secuestró el auto hasta la autorización para requisarlo.

Asimismo, en medio de esa detención, otros efectivos que realizaban averiguaciones sobre lo ocurrido en Cayastá y Neuman pudieron saber de boca de testigos que al parecer otras dos personas habían resultado baleadas en el presunto enfrentamiento.

Uno de ellos pudo ser entrevistado por el personal, pero se negó a brindar demasiados detalles sobre lo ocurrido y no quiso recibir asistencia del SIEN. En tanto, el segundo herido ya había sido trasladado al Hospital Regional Castro Rendón en un vehículo particular. Se trataba de un joven de 21 años que sufrió una lesión de arma de fuego en la zona intercostal derecha, quien fue intervenido quirúrgicamente al día siguiente.