Wanda Nara reveló cómo fue la pelea de Francesca con la hija de la China Suárez

Acto seguido, expuso de manera determinante: “Francesca tuvo un encontronazo con Magnolia. Le dijo ‘dejá de decirme a dónde está el living que esta es mi casa. Yo sé perfectamente a dónde está cada cosa. A mí no me digas’”. Y cerró contando una situación que angustió a su hija menor: “Isabella, llorando, me dijo que era feo escuchar que le digan ‘papá, papi’ a su papá”.

CHINA SUÁREZ.jpg La China Suárez eligió una selecta institución para educar a sus hijos.

Wanda opinó sobre el tema Pampita – China Suárez

“Yo que soy mamá no puedo creer todas las que se le cruzan a ella (China). ¡Todas las que sufrió Pampita! Solo que Pampita eligió no hablarlas. Ellos eran varones (los hijos de Pampita y Vicuña)”, lanzó la empresaria al panelista de LAM. Y agregó: “Si esto les pasaban a mis varones, capaz se la hubieran comido. Las nenas son diferentes. Se expresan de otra manera. Se plantan de otra manera. Los varones son más sufridos”.