Wanda Nara reveló por qué Mauro Icardi no se porta bien con sus hijas

La mediática llegó al país luego de su viaje y arremetió con dureza contra su ex pareja en medio del escándalo judicial

La historia de la conflictiva separación de Wanda Nara y Mauro Icardi continúa sumando capítulos, y parece no estar siquiera cerca del final. En el medio de la batalla legal de ambos por la tenencia de sus hijas, ahora la mediática volvió a disparar con munición gruesa contra el futbolista por algunas decisiones de su ex pareja.

Es que, si bien Mauro Icardi había logrado revincularse con sus hijas en dos oportunidades dentro del Ministerio Público Tutelar, este sábado pudo recibirlas en la casa de La Isla de Nordelta que comparte con la China Suárez, pero no lejos de las polémicas, y tras algunas desobediencias de la orden judicial, Nara explotó.

Lejos de cumplir con las condiciones impuestas, el futbolista habría desobedecido la orden judicial que le prohibía estar acompañado por su actual pareja durante el encuentro con sus niñas. En LAM Wanda Nara dio una extensa entrevista en donde manifestó su enojo al respecto de la situación y no se guardó nada.

La conductora, que se encontraba en un compromiso laboral en Brasil, apenas vio el revuelo mediático, decidió comprar su boleto de vuelta al país para estar con sus hijas. En su llegada al aeropuerto de Ezeiza, fue abordada por el móvil del ciclo de Ángel de Brito y lanzó fuertes frases.

“La verdad que me pone mal por todo el tiempo que gastó el Ministerio Público Tutelar, toda la gente involucrada, mis hijas, yo... Ellas dejaban su actividad que tienen los días martes. Siento que fue una pérdida de tiempo”, comenzó diciendo.

image.png

“Me lastima mucho que se haya arruinado todo el trabajo de tanta gente, la ilusión de mis hijas, la mía porque me vieron ir el sábado”, relató la empresaria. “La verdad que me duele un montón. Me toca ahora contener a mis hijas. Sé que están muy mal, sé que están muy angustiadas”, manifestó, con lentes de sol y gorra en el aeropuerto.

Sobre sus hijas, la conductora de Masterchef reveló: “Volvieron sorprendidas porque para esta revinculación ellas tenían una ilusión, planes que hicieron con la persona que las acompañaba en esta revinculación. Y nada fue como lo soñaron ni como lo planearon”.

Wanda sobre el deseo de las hijas por estar con Icardi

image.png

“Ellas se mueren por estar con su papá, lo quieren ver. También mis hijos varones quieren hacerlo. Entonces es un dolor muy grande que ahora acompaño con mis hijas. Les agradezco a mis amigos que los estuvieron acompañando estos días”, agregó.

Luego, siguió: “Creo que si el papá hace tantos meses que no ve a sus hijas, hubiera estado bueno que que priorice realmente esta revinculación, sobre todo por el esfuerzo que que hicieron todos los profesionales”.

“Mis hijas siempre expusieron las ganas de que el papá, por ejemplo, las vaya a ver a actividades. Tuvieron dos actos y yo me fui tranquila pensando que que él podía asistir y fue una angustia enorme para mí recibir las fotos de parte de las mamás de la escuela y del mismo colegio donde ninguno de los dos papás estaba. Yo priorizo a mis hijos. Si yo hubiera sabido que esto pasaba, no hubiera tomado este compromiso laboral”, completó.