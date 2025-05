Luisana Lopilato reveló cómo fue su charla con Camila Bordonaba antes de su vuelta al teatro

Durante su visita al programa Perros de la calle (Urbana Play), Lopilato se mostró conmovida por el presente artístico de sus excompañeros y compartió detalles del emotivo reencuentro. “La verdad que sí, la están rompiendo. Aparte, no hay un día en donde no me llegue algo por Instagram y me da felicidad”, expresó con entusiasmo. Y agregó: “Cuando se forman grupos tan así... la verdad que fuimos familia. Hace un montón que no nos vemos los cuatro juntos, pero estoy segura de que si nos juntamos, es como que somos los mismos”.