Luisana Lopilato reveló qué hace con las fanáticas que se acercan a Michael Bublé

En plena promoción de su nueva película Mensaje en una botella, Luisana Lopilato se tomó un momento para abrir su corazón y contar detalles íntimos de su vida en familia junto a Michael Bublé. En una entrevista con Catalina Dlugi en Agarrate Catalina (La Once Diez/Radio de la Ciudad), la actriz argentina no esquivó ninguna pregunta y reveló cómo es la dinámica que mantiene con su esposo, uno de los cantantes más populares del mundo.

Luisana, siempre espontánea y sonriente, bromeó sobre cómo maneja el fanatismo que despierta Bublé: “A sus fanáticas las tengo muy cortitas, y me gusta estar presente. Es importante estar presente porque mi marido es muy hot, es muy hermoso, hay que estar”. En tono de risa, reconoció que le gusta marcar territorio: “Él es cero celoso, y yo tampoco soy celosa, pero me gusta marcar presencia”.

Durante la charla, Catalina le recordó una anécdota icónica: aquella vez que Bublé apareció en el programa The View luciendo un candado en el cierre del jean, como símbolo de compromiso. Al respecto, Luisana aseguró: “Hay que hacer esas cosas. No lo puedo dejar solo”.

Luisana 1.jpg Luisana Lopilato y Michael Bublé

Luisana Lopilato habló de su relación con Michael Bublé

Más allá de las bromas, la actriz también se mostró seria al hablar sobre la solidez de su matrimonio y el trabajo en equipo que sostienen desde que se conocieron. “Nos conocimos siendo artistas, viajando, y cuando armamos nuestro proyecto de vida no dejamos de pensar en el futuro. Aceptamos esta vida y nos adaptamos”, explicó.

Uno de los pilares fundamentales de la relación, según contó, es el respeto absoluto por las carreras de ambos. "Mi marido me apoya un montón en mi carrera, y yo a él. Una de las cosas en las que más de acuerdo estamos es en que ninguno iba a abandonar sus proyectos. Encaramos todo como familia, y de aquí al 2026 ya sabemos todo lo que vamos a hacer", detalló.

Luisana 2.jpg Luisana Lopilato y Michael Bublé

Luisana Lopilato reveló cómo se organizan para trabajar

Luisana también destacó que planifican cada movimiento en función de la vida familiar, ya que tienen cuatro hijos y deben coordinar tiempos y viajes. "Cuando me llega un proyecto que me gusta, lo hablamos. Él me dice: ‘Mirá, yo voy a hacer esto, tengo ganas de hacerlo, ¿cómo hacemos?’ Y ahí encontramos la manera", relató. Y agregó: "Yo ya sé los proyectos que voy a hacer en el 2026. Cuando me llega un guion, lo leo, si me gusta, quiero hacerlo, y después se organiza todo".

Con su simpatía habitual, Luisana Lopilato dejó en claro que, aunque la fama de Bublé podría ser motivo de celos para muchos, en su pareja todo está basado en la confianza, la comunicación y el apoyo mutuo. “Él no quiso que yo dejara de trabajar, yo nunca dejé de hacerlo”, concluyó.