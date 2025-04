Cuál es el cargo que Luisana Lopilato tiene en su familia: "Lo soy"

Luisana Lopilato en argentina: ensayos, familia y planes de disfrute:

Lopilato.jpg Luisana Lopilato y su familia

luisana-lopilato-portada.jpg

El lunes, tan solo veinticuatro horas después de su llegada al país, y reencuentro familiar mediante, la actriz tuvo que abocarse a los ensayos de su nueva película, un desafiante protagónico que la hará transformarse en Margarita Di Tullio, popularmente conocida como “Pepita la pistolera”, la mujer del hampa más famosa de la Argentina. El rodaje comenzará la próxima semana en Mar del Plata bajo la dirección de Lucía Puenzo (XXY, El nino pez, Wakolda) y luego continuará en Buenos Aires.

Pero, entretanto, Lopilato tuvo que interrumpir la intensidad de esos ensayos -con pruebas de maquillaje y peinado incluidas- para promocionar su otra película, Mensaje en una botella, en la que comparte elenco con Benjamín Amadeo, Benjamín Vicuña, Luis Machín y Eduardo Blanco, entre otros reconocidos actores, y que el próximo jueves 1 de mayo llegará a los cines del país.

-En Mensaje en una botella hay humor, amor, desamor, familia, viajes en el tiempo y mucho vino [su personaje es sommelier].

-Me encantó el guion cuando lo leí. Pero, te soy sincera, al principio me perdía en las idas y vueltas, los años... No entendía bien. Pero me junté a hablar con Gabi Nesci [el director] y él, que tenía como la película tatuada, me explicó todo. Después me junté con los productores y me terminaron de convencer. Era algo que nunca había hecho, una película con viajes en el tiempo, y como actriz me parecía que estaba bueno jugar a ver las diferentes etapas de un mismo personaje, con las cosas que quiere hacer y las decisiones que quiere cambiar. También había muchos cambios en el pelo: corto, largo, con flequillo, negro, azul. Por supuesto, el que está acostumbrado a verme rubia dice “ah, me gusta más así”. Al principio puede ser un shock, pero después te acostumbrás [a verla con el cabello negro azabache]. Pero me encantó, es una película muy linda.

- ¿Cuántas botellas de vino estuvieron involucradas en el rodaje?

-No sé [se ríe], pero nos divertimos un montón y los vinos que tomábamos eran todos de verdad. Por eso, como había escenas que se repetían mucho, en un momento teníamos que escupir el vino porque si no era un montón. Yo ya había trabajado con Luis Machín, pero cada vez que me lo encuentro me tiento, hay una conexión con él que me hace reír. Con Eduardo Blanco nunca había trabajado y es muy generoso, un dulce de leche, tan bueno. Con Benja Amadeo también compartimos varias escenas y nos reímos un montón. A Gabriel Corrado lo veo ahora, que lo empecé a seguir en Instagram después de hacer la película, y cualquier cosa que hace me causa gracia.

luisana 3.png

- ¿Qué sigue en tu agenda? Veo tu Instagram y en todos los comentarios, tus fanáticos están pidiéndote por la gira de Erreway.

-Lo sé. Un poco ya lo dije, tengo mucho trabajo ahora. No es que los chicos dijeron “vamos a planear la gira cuando Lu pueda”. No, ¿cómo les voy a frenar eso? Todos tienen su vida también. Yo de verdad planeo todo con mucho tiempo de anterioridad y ya tengo hasta el 2026 tomado con tres proyectos grandes que nacieron en 2024, se están craneando ahora y sé que voy a hacer el año que viene.

- ¿Qué te pasa cuando recibís mensajes tan lindos sobre un proyecto que terminó hace un montón de años?

-Es increíble. Aparte, me da FOMO [Fear of Missing Out, que sería el miedo de perderse o quedarse afuera de algo], quiero estar ahí, yo también quiero estar en el show. Es un proyecto que recuerdo con un montón de amor. De hecho, ayer hablaba con Camila [Bordonaba] y le decía, “Che, Cami, qué linda que estás”. Ella está tan linda, está igual, como que terminó ayer. Pasa eso con los grupos que realmente se formaron como familia, ¿viste? Porque nosotros fuimos una familia, y te volvés a encontrar y es como si no hubiera pasado el tiempo. Me pasó lo mismo con Casados con hijos. Pasaron casi 20 años, nos volvimos a encontrar y desde el día uno fue así. El cariño que recibo es un montón y también entiendo lo que me piden, pero bueno. No sé, me agarró en una etapa de mi vida con 37 años, con los cuatro chicos escolarizados en otro país, con mi trabajo. Como mujer, tratás de equilibrar todo.

-El otro día vi un video suyo muy divertido donde se queja de que le usurpaste casi todo el placard. Si tuvieras que sacar los trapitos al sol, ¿qué le criticarías?

-La verdad, no quiero decir nada malo porque la jefa soy yo [se ríe]. Con el tiempo lo fui moldeando, porque, cuando éramos novios, él tiraba la ropa por todos lados de la casa [en ese momento, Darío Lopilato simula llamar a Bublé para contarle lo que su hermana estaba diciendo]. Se iba descambiando por toda la casa hasta llegar al cuarto, un pantalón por acá, una remera por allá. Una vez, le tiré toda la ropa a la pileta.

luisana 2.png

-¿Sos de carácter fuerte?

-Cero, soy buena...

- [Darío Lopilato se involucra en la conversación]. No es de carácter fuerte, todo lo contrario, pero cuando explota, explota. Así somos los Lopilato. La única diferente es Daniela [su hermana mayor], ella explota todo el tiempo.

-Yo te dejo pasar hasta cinco. Después, si no entendiste, vení que te lo explico.