Nico Occhiato y Flor Jazmin Peña contaron todo y dejaron ver que quieren ser padres

Nico.jpg Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña

“Cuando uno está tan enamorado y tan bien, a nuestra edad es imposible no pensarlo ni imaginarlo, pero la realidad es que hoy no podríamos”, comentó el conductor de Luzu a Sebastián Wainraich, maravillado con la relación amorosa que posee.

la-reaccion-de-susana-gimenez-cuando-nico-occhiato-le-dijo-que-flor-jazmin-pena-salia-con-mujeres-ZYLKZ7JA6RFXPJIBX3N55AQN2U.jpg

La fuerte frase de Nico Occhiato contra los coach en La Voz Argentina

La quinta temporada de La Voz Argentina comenzó este lunes 23 de junio con una gran expectativa. El show, uno de los programas más populares de la televisión argentina, regresó con varias novedades, y una de las más destacadas fue el debut de Nico Occhiato como conductor. En un estudio completamente renovado y ante una multitud en el piso, el presentador dio el puntapié inicial de esta nueva edición, que promete buscar las voces más potentes del país.

“Muy pero muy buenas noches a todos, bienvenidos a La Voz Argentina 2025. ¡Llegó el día! Miren lo que es este estudio, es un estadio más que un estudio, es enorme, la cantidad de gente que hay… Señoras y señores, arranca el programa de televisión más federal que hay en nuestro país, vamos a conocer las voces más hermosas que hay en Argentina”, anunció Occhiato con entusiasmo desde el imponente escenario.

Nico.jpg Nico Occhiato

El enojo de Nico Occhiato con los coach

“La verdad, lo disfruté muchísimo. Pensé que iba a estar más nervioso que el disfrute, pero lo re disfruté, me sentí parte de los familiares que están acá viendo al participante, que era mi objetivo, ser uno más. Cuando se dan vuelta festejo, literalmente se me puso la piel de gallina como si fuese un hermano, un primo, alguien del familiar. Y cuando no se dan vueltas me dan ganas de putearlo. A los coaches también, igual. Me caliento, me caliento, olvidate. Y me nace ahí el barra brava”, confesó con total sinceridad.

El flamante conductor también se refirió a su relación con los participantes: “No sé si anoto mis favoritos, pero tengo la cabeza a dos o tres que digo... Esto, llego a mi casa y le comento a Flor ‘Acordate de este y de este’”, reveló, en referencia a Flor Jazmín Peña, su pareja.

Rating.jpg La Voz Argentina volvió a la televisión

Quiénes son los coach de La Voz Argentina

En cuanto al jurado, esta edición reúne nuevamente a figuras de peso y suma un debut. Occhiato presentó con orgullo a los coaches en vivo: “En el primer sillón de La Voz Argentina 2025, la tricampeona de La Voz, la artista más popular y querida de nuestro país, bienvenida la Sole. Segundo sillón, doble, el dúo pop más importante de Latinoamérica, bienvenidos Ale Sergi y Juliana Gattas, Miranda!”.

Luego siguió con el flamante ingreso: “Tercer sillón, un debutante como yo, somos los dos nuevos de esta temporada, el representante del cuarteto en el mundo… Señoras y señores, de Córdoba para el mundo, Luck Ra”. Por último, celebró a la estrella pop del momento: “En el cuarto sillón, nuestra reina del pop, viene de hacer dos Vélez explotados y tiene otros dos ya agotados en septiembre, va a hacer una gira por Argentina, Latinoamérica y por Europa, llega a La Voz Argentina 2025 Lali”.