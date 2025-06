La fuerte frase de Nico Occhiato contra los coach en La Voz Argentina

Embed

El enojo de Nico Occhiato con los coach

“La verdad, lo disfruté muchísimo. Pensé que iba a estar más nervioso que el disfrute, pero lo re disfruté, me sentí parte de los familiares que están acá viendo al participante, que era mi objetivo, ser uno más. Cuando se dan vuelta festejo, literalmente se me puso la piel de gallina como si fuese un hermano, un primo, alguien del familiar. Y cuando no se dan vueltas me dan ganas de putearlo. A los coaches también, igual. Me caliento, me caliento, olvidate. Y me nace ahí el barra brava”, confesó con total sinceridad.