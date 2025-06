Arrancó La Voz Argentina y estos fueron los primeros cantantes

“Estoy muy contento. Es un honor estar frente a ustedes, el jurado”, dijo Occhiato en su debut en el programa.

Los primeros participantes

Desde Córdoba, el dúo conformado por Mauricio y Agustín fueron los primeros en cantar y rápidamente Soledad presionó el botón. Acto seguido, lo hizo Miranda!. Sobre el final del tema “El Olvidao” también giró Lali. “Quiero invitarlos formalmente al equipo”, dijo la cantante de Fanático. El dúo eligió finalmente a Soledad. “Siempre soñamos que en un festival sea la Sole que nos escuche”, dijeron.

Luego fue el turno de Gabriel de El Palomar. Su pasión por la música lo alejó del deseo que tenía su padre de que sea veterinario. “Hice un curso de peluquería canina”, dijo el participante que cantó “Definity Gravity”. Miranda! Fue el primero en darse vuelta, le siguió Lali, La Sole y sobre el final del tema Luck Ra. “Me di vuelta desesperada”, dijo Lali a quien finalmente eligió para transitar su paso por el programa.

Catalina es Lina y es de Almagro. “Estuvo lindo, estuvo bien” dijo Ale Sergi luego de cantar la canción de la película Rocky. “Siento que falta imprimirle tu personalidad a lo que hacés”, le dijo Soledad. La participante de 25 años no quedó seleccionada.

Luego fue el turno de Nina de La Plata. Cantó “Latin Girl” y deslumbró al team Miranda! Que rápidamente giró y bloqueó a Lali quien se dio vuelta, pero no pudo quedarse con la participante. También giraron Luck Ra y Soledad. “Que espectáculo, por favor”, dijo Ale Sergi emocionado al escuchar a la joven. Finalmente se quedó en el grupo de Miranda!.

Debora tiene 27 años y es de Ituzaingó. Su interpretación de “Love of muy life” no convenció al jurado y no pudo ingresar a la competencia. “Te metiste en un terreno complicado. Saliste bien”, dijeron los coaches. Lali destacó que la joven hizo su canción propia sin copiar. “Te va a ir bien como artista”, cerró La Sole.

Pablo es de Mendoza y tuvo un trasplante de riñón. “Quiero ser feliz con la música y pisar los escenarios del país y el mundo”, dijo en su presentación. El joven cerró la noche con cuarteto e interpretó “La Cabaña”. Luck Ra y La Sole se dieron vuelta y el mendocino se quedó en el team de Luck Ra.