La Voz Argentina: indignación en las redes porqué eligen canciones en inglés

La participación de cantantes de otros países como Uruguay o Venezuela también ha generado enojo por los seguidores del ciclo que lidera el prime time de la televisión. “Si se llama La Voz Argentina, ¿por qué vienen uruguayos al programa y después ganan?”, se lee en las redes.

Vale recordar que la edición 2021 que ganó Francisco Benítez puso en tema de debate la elección de canciones en inglés, sobre todo en una instancia final. En aquel entonces, Luz Gaggi quien enfrentó a Benítez y eligió “Halo” de Beyonce. “Muchos me criticaban porque cantaba en inglés. Yo no elegí la canción, no la discutí, no discutí por si era en inglés o en español”, dijo en una entrevista tras la final en la que quedó en segundo lugar.

Los neuquinos y rionegrinos que compiten en La Voz Argentina

Las Batallas ya comenzaron y los cantantes se lucen en cada una de sus presentaciones para pasar de etapa.

Esta quinta edición de La Voz Argentina tiene fuerte presencia neuquina. En el caos del team Soledad, las batallas podría enfrentar a varios cantantes de la región, como es el caso de Celeste López (Catriel, Río Negro), Joaquín Martínez Urrutia (Zavala, Neuquén) y Oscar Burgos (Junín de Los Andes, Neuquén). Este último fue eliminado del team y “robado” por Lali.

En tanto que en el team Lali solo tenía a Agustina Ortiz de San Martín de Los Andes, Neuquén. La joven participó de su Batalla, pero no conquistó a la cantante y quedó fuera de certamen.

Por su parte, el dúo Miranda tiene en su team a Fausto Leone, también un joven de San Martín de Los Andes. El cantante de 29 años recibió los elegios de los coaches en su paso por las “audiciones a ciegas”. En una entrevista reciente, el cantante confió que su pasión por la música nació en su casa. “Mis viejos son médicos, pero mi mamá hizo un profesorado de música y mi papá fue Dj, son medio melómanos”, dijo a realidadm.com tiempo atrás.

Mientras que Luck Ra sumó en su equipo al joven de Viedma (Río Negro) Brandon Rivero. El cantante de 23 años contó en su audición que “mi infancia no fue tan fácil. Mis papás, los dos son no videntes, son ciegos, y tuvimos un conflicto, mi papá era bastante agresivo, hubo situaciones de violencia familiar. La verdad que mi vieja es lo más". También a Nicolás Giménez que si bien nació en Buenos Aires, vive hace dos años en Bariloche, Río Negro.