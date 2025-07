Flor de la V contó los secretos ocultos de su relación con Marcelo Tinelli

Por su parte, la conductora de Los profesionales de siempre decidió hablar del tema en su programa para defender a los empleados que no cobraron por su labor. En respuesta, Marcelo filtró una conversación que tuvo con ella para defender su postura, y la comunicadora no se lo tomó bien: realizó un descargo explosivo donde reveló datos de su trabajo por América TV, como cuando aseguró que había ciertos temas relacionados a Tinelli que no se podían nombrar.

Flor de la V.jpg Flor de la V y Marcelo Tinelli

Flor de la V acusó de no tener libertad de expresión durante su paso por América

Sobre esta línea se refirió a su pasó por América Tv en Intrusos y denunció que no se podía "hablar con libertad" porque, según ella, Marcelo se encargaba de "bajar los temas" que lo ponían en el foco: "No es normal, no es algo que suela suceder que a un programa exitoso lo cambien tanto de horario".

A su vez, señaló que nunca tuvo un "encontronazo" con el conductor y remarcó su mensaje: "Pasan tantas cosas que acá hay algo que no quiero que salga del foco y que tiene que ver con las deudas. Florencia Peña denunció que no le pagaron en PS y milagrosamente al otro día le pagaron, pero después de que lo hizo público".

Criticó duramente las deudas de Marcelo Tinelli con sus empleados

"Estamos hablando de ella, de Luisa Albinoni y del hijo de Florencia, que son los que se quejaron, ¿sabes la cantidad de gente que hay detrás? ¿Por qué no hablan de eso en vez de especular si yo estuve o no estuve? Yo no creo que los empleados debamos ser valientes, no tenemos que tener miedo. Uno tiene que ir a trabajar y le tienen que pagar".

Marcelo Tinelli.jpg Marcelo Tinelli

De esta forma, Flor de la V concluyó tajante contra Marcelo Tinelli: "Debemos tener libertad de poder contar y decir cosas sin pensar que eso va a tener alguna consecuencia. ¿Dónde estamos? ¿Es crimen y castigo esto? Nunca se podía hablar del tema, pero se terminó la época de la censura".