El mensaje con el que Ángel de Brito hundió para siempre a la China Suárez

El conductor de uno de los ciclos televisivos más importantes dedicado al espectáculo Ángel De Brito se metió en el medio de los escándalos que desde hace años mantiene la China Suárez con algunos de sus ex parejas y al parecer no le gustó la información que el conductor de LAM hizo pública en su programa.

Pepe Ochoa: -¿Vos guardás todos los chats?

Romina Scalora: -Nosotros nos queremos acordar. Nací para esto.

Pepe: -Lo veo scrolleando para abajo. ¡Me desmayo!

Matilda Blanco: -Tiene un celular con 73 terabyte.

Ángel: -Tengo un mensaje del 24 de mayo del 2020, cuando era todo amor.

Romina: -O sea, ahí tenés todo Lauty Gram, todo Rusherking. Todo ese tiempo...

Ángel: -Acá estamos hablando con esta mujer. Se olvidan. Tienen mala memoria. No lo digo solo por la China, con todos hemos hablando en un conflicto puntual. Todo no nos viene del público.

La China Suárez contó cómo será su nueva vida entre Argentina y Turquía

Luego de un viaje y una estadía de 10 días en Turquía junto a Mauro Icardi, la China Suárez volvió sola a la Argentina y respondió si está en sus planes vivir en Estambul con el futbolista.

“Será un ir y venir”, anticipó la actriz en su llegada a Ezeiza y ante la cantidad de periodistas que aguardaron su arribo al país luego de un par de semanas que estuvo acompañando a Icardi en Turquía.

Sobre el motivo de su viaje, apuntó: “A Turquía fui a una reunión”. De esta manera, la actriz y cantante dejó en claro que está en la búsqueda de un trabajo en Estambul.

image

“¿Cómo es Turquía para vivir? ¿Te gusta el lugar para asentarte allá?”, le preguntó un cronista. Sonriente, la China contestó dejando en claro que le gusta dicho país, pero no hay planes de establecerse en el lugar. “Me encanta Turquía. Será un ir y venir, obviamente”, dijo Suárez.

La respuesta de Wanda Nara cuando le preguntaron si dejaría solos a sus hijos como la China Suárez

Wanda Nara volvió a ser noticia tras ser consultada sobre la reciente polémica que envuelve a la China Suárez y Mauro Icardi. Días atrás y en medio de un gran escándalo, la actriz viajó a Turquía junto al futbolista, dejando en Argentina a sus hijos.

De acuerdo con la información que circula, Benjamín Vicuña, padre de dos de los hijos de la China, luego de su separación, le había otorgado un permiso legal para que pudiera salir del país con los menores en cualquier momento. Sin embargo, ese documento fue revocado recientemente con intervención de un escribano.

image

Esta situación habría sido el motivo por el cual los pequeños tuvieron que quedarse en Argentina mientras su madre emprendía el viaje a Estambul. Lo mismo ocurrió con Nicolás Cabré y su hija Rufina.

En medio del revuelo mediático, una movilera abordó a Wanda Nara para conocer su opinión como madre. La pregunta fue directa: “¿Como mamá te hubieses ido sin tus hijos?”. Ante esto, la empresaria y conductora respondió con un tono firme, pero sin generar más polémica:

“No me voy a poner en guerra con otra persona, cada uno sabe por qué y cómo hace las cosas. No voy a juzgar”, expresó, dejando claro que prefiere no alimentar enfrentamientos públicos. La reacción de Wanda sorprendió a muchos, sobre todo por la polémica que protagoniza desde hace tiempo junto a la China Suárez y el padre de sus hijas, Mauro Icardi. Sin embargo, en esta ocasión, la mediática optó por la cautela y evitó emitir juicio sobre las decisiones de la actriz.