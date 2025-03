Espectáculos La Mañana Jorge Rial Jorge Rial contó toda la verdad sobre su polémica salida de América

Después de más de dos décadas de enfrentamientos mediáticos, Viviana Canosa y Jorge Rial finalmente se vieron cara a cara en televisión. El periodista fue el primer invitado de Viviana en Vivo, el nuevo programa de Canosa en El Trece, marcando un debut cargado de expectativa y tensión. En una conversación sin filtros, Rial habló sobre su salida de América, el fracaso de TV Nostra y su actual presente en C5N, donde encontró un espacio que, según él, lo hace sentir "cómodo y libre".

Rial.jpg El fracaso que llevó a Jorge Rial a cambiar de rumbo Durante la entrevista, Rial hizo una autocrítica sobre TV Nostra, el ciclo que lanzó en América en plena pandemia y que terminó siendo un rotundo fracaso. “'Argenzuela' es el hijo de 'TV Nostra', yo tenía mucha ilusión con ese programa y me equivoqué. Primero en haber salido en medio de la pandemia y después en el horario, la gente me quiere ver a la tarde, no importa haciendo qué, pero aprendí esa lección. Fue el fracaso más exitoso de mi vida, porque me hizo salir de América y de una zona de comodidad. Además, di un paso hacia algo que me gusta mucho, que es la política", reconoció.

El periodista no esquivó la pregunta sobre su salida de América y recordó cómo esa etapa quedó atrás. "A mí no me molesta que me peguen, soy muy duro, ya no me entra nada más. A ellos les duele y están enojados porque se hicieron grandes alrededor de Intrusos, eso lo saben, pero bueno… está todo bien ¡No pasa nada!", sostuvo con ironía.