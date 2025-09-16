La explosiva colaboración de Maria Becerra y Tini Stoessel: cuando sale

El anuncio que revolucionó las redes sociales llegó de manera simultánea en los perfiles de Instagram de María Becerra y Tini Stoessel . Con una publicación conjunta, las cantantes revelaron la portada del sencillo que publicarán y la fecha del estreno, generando un efecto inmediato entre sus fans. La canción se titula "Hasta que me enamoro" y ya hay mucha expectativa .

En minutos, los nombres de ambas artistas se convirtieron en tendencia en las redes y los comentarios no pararon: “Las reinas de Argentina” y “La colaboración que todos necesitábamos” fueron algunos de los mensajes más repetidos.

La expectativa es enorme porque pasaron cuatro años desde su último trabajo juntas. En 2021 lanzaron “Miénteme”, que rápidamente dominó las playlists y marcó un antes y un después en la música pop regional. Antes de ese hit, habían compartido escenario en la reversión de “High”, el primer gran éxito de María Becerra, donde también participó Lola Índigo. Ambas experiencias dejaron en claro que cuando estas artistas unen sus voces, se enciende una chispa única.

HASTA QUE ME ENAMORO 18/9 EN TODAS LAS PLATAFORMAS

La colaboración llega en un momento clave de sus carreras. María Becerra, “La Nena de Argentina”, se prepara para un show histórico en River Plate con un formato 360° y avanza en la producción de su próximo disco. Además, acaba de sorprender en la serie En el Barro, spin-off de El Marginal, donde no solo actuó como Cleo sino que también estrenó “7 vidas”, la canción oficial de la ficción que alcanzó el Top 3 global en Netflix. Por su parte, Tini Stoessel anunció siete presentaciones en Tecnópolis con Futtura, un espectáculo pensado para repasar toda su trayectoria, desde sus comienzos en Violetta hasta su etapa actual como referente indiscutida del pop latino. Con una agenda cargada y una base de fans internacional, la cantante vive uno de los momentos más sólidos de su carrera.

El single “Hasta que me enamoro” no solo promete por la unión de dos figuras de primer nivel, sino también por el concepto que lo rodea. Becerra vuelve a introducir a su alter ego Shanina, inspirado en la estética anime y el arquetipo japonés “yandere”, una figura dulce pero intensa, capaz de todo por amor. Esta colaboración marcará el tercer capítulo de esa narrativa artística que ya se vio en “Ramen para dos” e “Infinitos como el mar”.

María Becerra suma una nueva fecha en River Plate y anuncia la venta de entradas

El furor por el regreso de María Becerra a los escenarios provocó que, a pocos días del anuncio de su show en River Plate para el 12 de diciembre, las entradas se agotaran en tiempo récord. Ante la alta demanda, la producción confirmó una segunda función para el 13 de diciembre en el estadio Monumental, lo que marcará la cuarta vez que “La nena de Argentina” se presenta en ese escenario, un hito sin precedentes para una cantante nacional.

Las entradas para la nueva fecha estarán disponibles a partir de este jueves 14 de agosto, a las 13, a través de la plataforma oficial AllAccess. La organización recordó que el sitio será el único canal habilitado para la compra y advirtió sobre páginas de reventa que suelen aparecer en los primeros resultados de búsqueda y que no cuentan con respaldo oficial.

Los tickets podrán adquirirse con todos los medios de pago, y los clientes de BBVA tendrán la posibilidad de abonar en hasta seis cuotas sin interés.

Con estas dos presentaciones, María Becerra reafirma su liderazgo en la escena musical argentina. Tras sus dos conciertos de marzo de 2024, volverá a llenar el Monumental en dos noches consecutivas, un logro que pocas artistas locales han alcanzado y que confirma su creciente convocatoria a nivel nacional e internacional.