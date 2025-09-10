Matías Ale pidió que censuren una foto suya por lo que llevaba en su mano

Matías Alé es una de las personalidades del mundo de la farándula que habla de su vida con total soltura. Tal es así, que el ex marido de Graciela Alfano se animó a confesar en vivo que pidió censurar una foto por un detalle vergonzante.

El disparador de la hilarante anécdota fue la pregunta de Pamela David sobre qué haría si le piden una selfie mientras está con un paquete de papel higiénico en la mano. “Me pasó hace poquito en una cadena de farmacias me engancharon con una pomada para cortar el coso...”, contó entre risas.

Ahí, Pamela lo apuró: “No te entiendo”. “La chica viene y me dice, Mati, te amo. Y yo estaba con eso en la mano... Y le digo, ¿nos sacamos una foto? Yo tenía un bolso, no sabía qué hacer", relató Alé.

Luego precisó: “Y cuando la chica, que era una muy buena actriz, me mandó la foto, por Instagram me dijo ‘recomendame’, y yo vi que estaba con la cajita”. “¿Le podrás poner un emoji a la pomada antihemorroidal? Ja, ja“, blanqueó Matías Alé.

Matías Ale se enteró que está casado… ¡a dos meses de casarse con su nueva novia!

Matías Ale atraviesa uno de sus momentos más felices a dos meses de dar el sí con su nueva novia Martina Vignolo. Sin embargo, en las últimas horas, el mediático, y exmarido de Graciela Alfano, se enteró de una noticia que podría cambiar los planes de casamiento.

Es que Ale se enteró que sigue casado y esto puede poner en riesgo la boda con su actual pareja, que será el 23 de octubre próximo en Mar del Plata. “Cuando fui a presentar los papeles a la jueza de paz, me dijo 'pero vos estás casado'. Le dije que antes de enfermarme yo estaba casado por civil y que había hecho el divorcio exprés”, dijo el actor, que se casó en 2015 con María del Mar Cuello Molar.

Sobre por qué no estaba divorciado de su ex pareja, Ale contó que la jueza de paz le explicó que “no estaba registrado el divorcio” porque “no se pagaron las tasas”.

A 10 años de aquella fallida relación que terminó no solo en un escándalo mediático, sino con Matías internado por un brote psicótico, Fernando Burlando tomó el caso y presentó la documentación una vez más. Sin embargo, el trámite puede llegar a demorar como mínimo dos meses. “Pido por favor, a los jueces que tengan un poco de consideración, que lleguemos al 23 de octubre, por favor”, dijo el animador que tiene (casi) todo listo para dar uno de los pasos más importantes de su vida.

Durante la madrugada del 3 de noviembre de 2015, Matías Alé sufrió un brote psicótico, por el cual agredió a su esposa en ese momento, María del Mar Cuello Molar, y a su suegra, Nancy Molar. Luego de este hecho, fue internado en el Sanatorio La Trinidad. En aquel entonces, la vida del actor que tenía 38 años cambió completamente, ya que fue trasladado a la Clínica Psiquiátrica Avril, donde comenzaron a tratarlo en búsqueda de que pueda recomponerse para volver a retomar las riendas de su vida.