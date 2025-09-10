Una ex participante de La Voz Argentina aseguró que el reality está armado y apuntó contra Lali

Fue durante un show de stand up donde una ex participante reveló detalles del certamen y dejó expuesta a la producción.

El certamen La Voz se convirtió en uno de los programas televisivos con mayor número de televidentes debido a la propuesta que tiene el certamen siendo una gran oportunidad para que artistas puedan exhibir su talento y de esa manera empezar un camino profesional. Más allá de este aspecto color de rosa, la competencia aflora y todos batallan para llegar a la final y alzarse con el título.

Algunos de los participantes de la actual edición se fueron del certamen con cierto enojo por su eliminación. Una de ella fue Bianca Calabrese , exparticipante que fue eliminada del reality por decisión de su coach Lali luego de una competencia con Jaime Muñoz en las batallas. En medio de un show de stand up la artista reveló detalles explosivos que dejaron en el centro de la polémica a la producción del programa que se emite por La Voz.

"Yo empiezo a ventilar acá. Yo pasé un par de rondas, pero bueno como está medio armado y cosas así… Pero bueno, al final…”, dijo sin escrúpulos ante el público presente, mostrando también la molestia por haber sida eliminada del equipo y, por consecuencia de ello, también del certamen.

Bianca Calabrese

Al detectar la situación, el humorista Julián Bellese que encabeza el show intentó ahondar en el tema y le preguntó si cree que fue una eliminación injusta. Con cautela pero cierta picardía, la artista dijo: "No voy a hablar de eso”.

El éxito de Lali llega a Neuquén: a cuánto se consiguen las entradas

El éxito de Lali Espósito llega a Neuquén el próximo 18 de octubre. La cantante que viene de llenar cuatro estadios Vélez continuará con su tour en el Ruca Che.

La icónica diva del pop revolucionó la escena con la presentación de su sexto álbum “No vayas a atender cuando el demonio llama” y con clásicos como “Boomerang”, “Ego” o “Incondicional” hizo vibrar a miles de personas en cada una de sus presentaciones.

Con entradas a la venta, Lali aterrizará en Neuquén el 18 de octubre y los fanáticos de la cantante no pueden esperar para compartir la música con la artista que tendrá su propia serie en Netflix.

Cuánto sale la entrada para ver a Lali

Los fanáticos cuentan los días para disfrutar de la cantante argentina. La entrada general tiene un valor de $75.000 y un cargo por servicio de $10.000 por lo que el precio final es de $85.000.

Vale aclarar que la venta es únicamente “general” y no hay venta de entradas VIP o con otros beneficios como suele ocurrir en otros conciertos. Al mismo tiempo, las mismas están disponibles únicamente desde el sitio protickets.com.ar

lali amenaza de bomba "Hemos puesto un artefacto explosivo en el estadio porque no queremos que actúe esa negra p… kirchnerista", se advirtió en la amenaza.

Lali anunció su último Vélez

El anuncio de la coach de La Voz Argentina (Telefe) llegó antes de cantar el último tema de su show del domingo. Agradecida al público por convertirla en historia, la cantante no solo se emocionó, sino que confirmó su quinto Vélez para el 16 de diciembre del 2025.

En cuanto a la venta de entradas, la preventa exclusiva comenzará el miércoles 10 a las 15 mientras que la venta general con todos los medios de pagos será el jueves 11 a las 15.

Lali es una de las artistas consagradas en Argentina y sigue presentando su sexto álbum de estudio “NO VAYAS A ATENDER CUANDO EL DEMONIO LLAMA”, uno de los materiales más escuchados a nivel mundial.

De hecho, el álbum se ubicó en el Top 5 Global de los más escuchados en Spotify y sigue cautivando arriba de los escenarios convirtiéndo el show en una experiencia cultural única.