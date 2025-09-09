Levantan La Voz Argentina: cuál es el motivo

Telefe tuvo que modificar la grilla de su programación y el principal afectado es el programa que conduce Nicolás Occhiato.

La Voz Argentina atraviesa las etapas finales de la competencia y este martes Telefe tomó una decisión que cambiará las fechas de la gran final del reality que conduce Nicolás Occhiato.

Tal como ocurrió el pasado jueves con el partido de Argentina – Venezuela, el partido de la selección sin Messi contra Ecuador de este martes hará que Telefe no transmita la edición de La Voz.

La transmisión del partido arrancará a las 19.30 con la previa que abre la última fecha de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El encuentro en estadio Monumental de Guayaquil está programado para las 20.

Luego a las 21.45, Pablo Giralt y Juan Pablo Varsky analizarán el desempeño de los equipos y a las 22, Verónica Lozano y Luis Ventura revelarán los nominados a los Premios Martín Fierro de la TV 2025. En tanto que a las 23.15, Sofi Martínez se pondrá al frente de Intuiciones, el ciclo de entrevistas a figuras del deporte.

santiago del moro gran hermano martin fierro

Cuándo será la entrega de los Martín Fierro

La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA) informó que la ceremonia será el lunes 29 de septiembre en el Hotel Hilton de Buenos Aires.

La conducción estará a cargo de Santiago del Moro y será transmitido por Telefe.

Iván De Pineda conducirá la alfombra roja mientras que el stream lo tendrá a cargo Grego Roselló y otros influencers participarán de la cobertura.