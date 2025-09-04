La Voz Argentina: Joaquín Martínez zafó de la doble eliminación

El cantante de 22 años interpretó Un vestido y un amor. Joaquín es el único representante de la provincia en el reality.

Joaquín Martínez se presentó este miércoles en La Voz Argentina (Telefe) y cantó un clásico de Fito Páez “Un vestido y un amor”. Bajo el coacheo del dúo Miranda! el zapalino de 22 años fue el primero en cantar en la etapa de los “Rounds”.

El neuquino recibió elogios de parte de sus coaches aunque Ale Sergi reconoció que en los primeros minutos de la canción hubo algunos imprecisiones en la afinación y se lo atribuyó puntualmente al estar sentado. Es que el participante que originalmente estaba en el Team Soledad comenzó su presentación en una silla con una flor en su mano.

En esta etapa de la competencia, el jurado (excepto el dúo Miranda!) califica a los participantes del 1 al 10 y los dos menos votados quedarán fuera del reality.

Joaquín Martínez fue salvado por decisión del team Miranda! luego de empatar con la puntuación del resto de los jurados. El joven neuquino sigue en la próxima etapa de “los shows en vivo”. También fueron salvados: Eugenia Rodríguez, Emiliano Villarreal, Pablo Cuello, Sofía Verna y Thomás Guzmán.

En tanto que Leandro Colman, quien regresó a la competencia tras su eliminación, y Josué Cordero quedaron eliminados del reality.

”Hay días y días, hoy tal vez no fue el mejor, pero lo dejé todo en el escenario como siempre. Gracias a cada uno por sus hermosos mensajes y su aliento. Seguimos por este sueño y lo seguiremos dejando todo, con amor y trabajo. Nos vemos en la música”, escribió el artista en sus redes sociales luego de su presentación.