La emotiva despedida del zapalino Joaquín Martínez a su abuela Remigia

El participante de La Voz Argentina se mudó a Buenos Aires para continuar su carrera musical.

Joaquín Martínez saltó a la fama por su paso en La Voz Argentina . El joven zapalino cautivó al jurado con su interpretación de “Amapola” y aunque comenzó en el team Soledad, la propia competencia lo llevó a hoy ser parte del team Miranda!.

Aún en carrera para convertirse en ganador de La Voz Argentina , el joven de 22 años tomó la decisión de mudarse a Buenos Aires para continuar con su exitosa y joven carrera en la música.

Emocionado por compartir las últimas horas con su familia en tierras zapalinas, el neuquino registró cada momento y lo compartió con sus más de 23 mil seguidores. “Hoy es el último día en mi ciudad… y voy a almorzar con mi abuela”, comenzó diciendo en el video.

“Mi abu Remigia. Les quería compartir este video porque ahora que estoy lejos de casa extraño a mis abuelos. Son mi gran impulso”, escribió el joven en su cuenta de Instagram. El clip donde se ve a su abuela preparando un guiso de lentejas y la intimidad cantante horas previas a su viaje llenó de comentarios.

Joaquín Martínez

“No estoy llorando, se me metió una abuela en el ojo…a volar Joaquín, por los sueños”, “Ayyyy que hermoso Joaquín, nada más lindo que compartir esos momentos que son únicos junto a los abuelos. Que ternura este video que nos compartiste, hermosa tu abu”, fueron algunos de los mensajes.

Remigia en Depende del Viento

En una nota con Joaquín Martínez para el streaming Depende del Viento por LMPlay, Remigia se mostró orgullosa y feliz de ver a su nieto ser parte del certamen más visto de la televisión argentina.

“Mi abuela tiene uno de los mejores nombres que escuche en la vida”, contó el cantante minutos antes de la aparición en cámara de su abuela. “Es una alegría grande. Voy a viajar en cualquier momento, pero no volar porque le tengo miedo”, contó la abuela.