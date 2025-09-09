Se supo quién fue la amante de Darío Cvitanich que terminó con su matrimonio de 16 años

El exfutbolista engañó a Chechu Bonelli y tras los rumores que señalaban a Ivana Figueiras como tercera en discordia, se supo la verdad.

Aunque todo indica que la relación entre Darío Cvitanich e Ivana Figueiras marca viento en popa, no fue ella quien se metió en el vínculo del exfutbolista con Chechu Bonelli. Así lo confirmó Yanina Latorre en su programa de América.

“Hubo una tercera en discordia que no es Ivana” , contó la mediática en Sálvese quien pueda dejando en claro que la separación no fue por el vínculo con Figueiras.

“Hablé con ella y me contó toda la historia. No es conocida. Es una chica muy linda que alguna vez tuvo algo…” sumó la mujer de Diego Latorre.

Y respecto a qué se dedica la joven que no es famosa, la conductora contó que “es medio influencer, pero cuando me lo dijeron no la conocía”.

Rápidamente Juli Argentina tomó la palabra y agregó que se trata de una joven que está vinculada al mundo del fútbol. “Me contó que lo conoce desde Racing, que Darío le mandaba camisetas, pero no quedó muy contenta con él”, aportó Yanina.

Pese a que Ivana Figueiras no fue la tercera en discordia en la separación, la modelo sí confirmó que mantiene un vinculo con el ex de Chechu Bonelli. Si bien la relación es muy incipiente, en una nota con Intrusos, reconoció que “está todo bárbaro” cuando le consultaron por el vinculo con Cvianich.

Quién es Ivana Figueiras

La modelo y empresaria Ivana Figueiras vuelve a ocupar el centro de atención luego de que se expusiera su vinculo amoroso con el exfutbolista Darío Cvitanich.

Si bien su perfil en los medios siempre fue bajo, mantuvo un romance con Sebastián Ortega con quien se separó en 2014. La relación había comenzado en 2012 y hasta se llegó a tatuar el nombre del productor.

“Fue todo muy complicado, decidí salir de ese lugar porque no me pertenecía. No me gusta ser la segunda de nadie”, había dicho tras la separación refiriéndose a que Ortega aun seguía enamorado de Guillermina Valdés.

Hoy, Figueiras volvió a apostar al amor y lo hizo con el ex de Chechu Bonelli. Por el momento no hay confirmación de “noviazgo oficial”, pero todo indica que la pareja marcha con solidez. Personas cercanas a Ivana y Darío aseguran que están “muy enganchados” y que disfrutan del tiempo compartido.

Ivana es hija del empresario Marcelo Figueiras, presidente de Laboratorios Richmond. Comenzó su camino en el modelaje desde muy joven y aptició a lo largo de su carrera siendo la cara de reconocidas marcas y en pasarelas de desfiles destacados.

En 2017 se lanzó como empresaria con Pompavana, su propia marca de lencería y trajes de baño. Con esta propuesta buscó fusionar diseño, sensualidad y confort y posicionó su marca en el mercado argentino.