Quién es la ex de Sebastián Ortega que conquistó a Darío Cvitanich

El exfutbolista se separó de Chechu Bonelli tras 14 años de relación. Y ella tendría un romance con un periodista.

Darío Cvitanich decidió poner punto final a una relación de 14 años con la periodista Chechu Bonelli . El exdelantero de Banfied y Boca Juniors fue el único que se expresó sobre el quiebre, mientras que la comunicadora optó por el silencio.

Lo cierto es que a semanas de conocerse la ruptura amorosa, Cvitanich y Bonelli habrían comenzado una nueva relación. Él con una famosa modelo y empresaria, y ella con un joven periodista de espectáculos.

La modelo y empresaria Ivana Figueiras vuelve a ocupar el centro de atención luego de que se expusiera su vinculo amoroso con el exfutbolista Darío Cvitanich.

Si bien su perfil en los medios siempre fue bajo, mantuvo un romance con Sebastián Ortega con quien se separó en 2014. La relación había comenzado en 2012 y hasta se llegó a tatuar el nombre del productor.

“Fue todo muy complicado, decidí salir de ese lugar porque no me pertenecía. No me gusta ser la segunda de nadie”, había dicho tras la separación refiriéndose a que Ortega aun seguía enamorado de Guillermina Valdés.

Hoy, Figueiras volvió a apostar al amor y lo hizo con el ex de Chechu Bonelli. Por el momento no hay confirmación de “noviazgo oficial”, pero todo indica que la pareja marcha con solidez. Personas cercanas a Ivana y Darío aseguran que están “muy enganchados” y que disfrutan del tiempo compartido.

Ivana es hija del empresario Marcelo Figueiras, presidente de Laboratorios Richmond. Comenzó su camino en el modelaje desde muy joven y aptició a lo largo de su carrera siendo la cara de reconocidas marcas y en pasarelas de desfiles destacados.

En 2017 se lanzó como empresaria con Pompavana, su propia marca de lencería y trajes de baño. Con esta propuesta buscó fusionar diseño, sensualidad y confort y posicionó su marca en el mercado argentino.

La nueva conquista de Chechu Bonelli

La información la confirmó Yanina Latorre en Sálvese quién pueda (América) y aseguró que Bonelli está saliendo con alguien de América y dio el nombre del periodista Martín Salwe.

Chechu, por el momento, no habló respecto a la separación y tampoco se refirió a los rumores que la vinculan al joven que participó en El Hotel de los Famosos (El trece) y se desempeño como locutor del programa de Marcelo Tinelli.

