Mauro Icardi mostró el proceso para borrar su tatuaje de Wanda Nara

Tras su escandalosa separación de Wanda Nara y luego de iniciar una nueva vida con la China Suárez en Turquía, Mauro Icardi sorprendió a todos con una decisión inesperada: se tatuó y tapó el brazo en el que tenía el nombre, las iniciales y la imagen de Wanda. Un gesto que no tardó en generar repercusiones entre sus seguidores y en avivar las especulaciones sobre sus verdaderos sentimientos.

El delantero, siempre activo en las redes, eligió primero el hermetismo. “Trabajo en progreso”, escribió en inglés al compartir una serie de imágenes y un video donde el proceso de tatuado quedaba detallado desde el antebrazo hasta las puntas de los dedos.

Una de las primeras postales mostró una escena de bosque en lo que parece ser un amanecer, junto a la cabeza de un lobo sobre dos cruces superpuestas, todo ejecutado con un nivel de detalle llamativo. Otras imágenes permitieron ver al arcángel San Miguel sosteniendo su espada sobre un demonio, símbolo habitual de protección, valentía y victoria frente al mal, y con intensas sombras negras que se extendían hasta los nudillos del jugador.

image

image

El nuevo diseño se sumó a una serie de tatuajes que Mauro ya tenía en el brazo y marcó, según intuyen sus seguidores, el inicio de una nueva etapa. Detrás de ese cuidado trabajo artístico apareció, además, el misterio: el futbolista no terminó de mostrar en detalle el resultado final, especialmente en la zona donde estaban tatuados los nombres de los hijos de la empresaria con Maxi López, Valentino, Constantino y Benedicto.

Las reacciones al posteo de Mauro Icardi

La respuesta por parte de los seguidores de Mauro Icardi no se hizo esperar. Apenas subidas las fotos, las redes sociales se colmaron de comentarios críticos y de análisis en tiempo real.

“Ahora entendemos cuáles son tus prioridades”; “Ni así te olvidas de Wanda”; “Denme al hombre más dolido”; “Se le sigue notando los ojos y labios de Wanda”; “Te la sacás de la piel, pero no del corazón”; “¿Y a la China cuándo te la tatuás?”; “¿Los chicos también la ligaron?”; “Ahora, tatuate sin llorar”; “Tatuate mejor porque se sigue notando”; “Piensa que con eso empieza otra vida”; “Soltá, flaco, soltá”, fueron algunas de las respuestas que se destacaron en la sección de comentarios, mostrando que la decisión artística del futbolista no pasó inadvertida.

image

El contexto de la publicación agrega una capa de significado a todo el fenómeno virtual. Hace solo unos días, Mauro había llamado la atención durante una sesión de fotos para la UEFA Champions League. En esas imágenes, divulgadas a través de Instagram, el brazo del delantero del Galatasaray apareció inesperadamente sin el tatuaje con el nombre de Wanda. El cambio, que luego se supo que fue obra de una edición digital mediante Photoshop, disparó todo tipo de interpretaciones y reacciones. Muchos lo leyeron como una provocación más en medio de una separación marcada por tensiones y una disputa judicial que no da tregua.

Por el momento, el futbolista evitó ofrecer explicaciones públicas sobre el verdadero significado de los nuevos tatuajes, pero los indicios visuales y temporales no pasan desapercibidos para el ojo atento de los fanáticos. En especial, porque las imágenes anteriores y posteriores al proceso ya se prestan a la comparación de detalles y guiños visuales que alimentan el debate público.