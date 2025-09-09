Espectáculos La Mañana Martín Fierro Martín Fierro 2025: quiénes son los nominados

Este martes se conocieron las ternas para la entrega de los premios Martín Fierro a la televisión. La ceremonia será el 29 de septiembre.







El próximo 29 de septiembre se entregarán los premios Martín Fierro 2025 a la televisión. La ceremonia será en el Hilton de Buenos Aires y estará a cargo de Santiago del Moro.

Con grandes expectativas para conocer quiénes serán los ganadores a lo mejor de la industria de la televisión, en la noche del martes, tras el partido de Argentina – Ecuador, Luis Ventura, presidente de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiodifonía Argentinas (APTRA) junto a Verónica Lozano dieron a conocer el listado con todas las ternas.