Martín Fierro 2025: quiénes son los nominados
Este martes se conocieron las ternas para la entrega de los premios Martín Fierro a la televisión. La ceremonia será el 29 de septiembre.
El próximo 29 de septiembre se entregarán los premios Martín Fierro 2025 a la televisión. La ceremonia será en el Hilton de Buenos Aires y estará a cargo de Santiago del Moro.
Con grandes expectativas para conocer quiénes serán los ganadores a lo mejor de la industria de la televisión, en la noche del martes, tras el partido de Argentina – Ecuador, Luis Ventura, presidente de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiodifonía Argentinas (APTRA) junto a Verónica Lozano dieron a conocer el listado con todas las ternas.
Vale recordar que el año pasado la ceremonia premió con el Martín Fierro de Oro a Telefe Noticias, a Got Talent Argentina con el premio a Producción Integral y a Familia de Diván (El nueve) con la estatuilla a mejor ficción, entre otros premios.
