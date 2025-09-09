El sentido mensaje de Luisana Lopilato a Michael Buble en su cumpleaños 50

Este martes, Luisana Lopilato dejó de lado el contenido habitual que suele compartir con sus seguidores para celebrar el cumpleaños número 50 de Michael Bublé , el cantante canadiense con quien se casó y formó una familia de cuatro hijos. En homenaje, la actriz volcó sus sentimientos en un extenso y romántico mensaje, que acompañó con un video cargado de recuerdos junto a su esposo.

Las imágenes recopiladas retratan momentos significativos y entrañables: desde la recordada entrevista con Susana Giménez, pasando por instantes familiares, apariciones en alfombras rojas y escenas cotidianas junto a sus pequeños. En ese carrusel de recuerdos, la actriz encontró la excusa perfecta para agradecer y declarar su amor eterno hacia Michael.

"Y todavía no puedo creer lo bendecida que soy de que Dios me haya elegido para recorrer este camino a tu lado. Mis días favoritos son los de envejecer contigo, compartiendo risas, amor, fe y esas pequeñas cosas que hacen que la vida sea extraordinaria“, escribió Lopilato, iniciando un mensaje que rápidamente despertó la atención y la emoción de sus seguidores. La actriz fue más allá, abriendo su corazón: ”Estoy tan orgullosa del hombre que sos, del esposo, del padre, del amigo, y no puedo esperar por todos los años que vienen, tomándote de la mano mientras descubrimos lo hermosa que puede ser la vida cuando la vivimos juntos“.

Embed - Luisana Lopilato en Instagram: "And I still can’t believe how blessed I am that God chose me to walk this journey by your side. My favorite days are growing older with you, sharing laughter, love, faith, and the little things that make life extraordinary. I’m so proud of the man you are, the husband, the father, the friend and I can’t wait for the years ahead, holding your hand as we discover how beautiful life can be when we live it together. You are my safe place, my joy, my love, my everything. We love you more than words can ever say. Happy bday papi !!! We love you. Y todavía no puedo creer lo bendecida que soy de que Dios me haya elegido para recorrer este camino a tu lado. Mis días favoritos son los de envejecer contigo, compartiendo risas, amor, fe y esas pequeñas cosas que hacen que la vida sea extraordinaria. Estoy tan orgullosa del hombre que sos, del esposo, del padre, del amigo, y no puedo esperar por todos los años que vienen, tomándote de la mano mientras descubrimos lo hermosa que puede ser la vida cuando la vivimos juntos. Sos mi lugar seguro, mi alegría, mi amor, mi todo. Te amamos más de lo que las palabras pueden decir. ¡¡¡Feliz cumple papi!!! Te amamos. #michaelbuble #happybirthday #lopibuble #luisana #blessed" View this post on Instagram A post shared by Luisana Lopilato (@luisanalopilato)

Como cierre, eligió la frase que coronó el romántico saludo: “Sos mi lugar seguro, mi alegría, mi amor, mi todo. Te amamos más de lo que las palabras pueden decir. ¡Feliz cumple papi! Te amamos“. El homenaje digital tuvo un eco inmediato del propio homenajeado. Michael Bublé no dudó en responder públicamente: ”El mayor regalo de todos fue que Dios me trajera a ti“.

Los mensajes de cariño no tardaron en multiplicarse. Familiares, amigos y fanáticos se hicieron presentes en la publicación de Luisana, subrayando con palabras la admiración y el afecto que despierta la pareja. Entre los primeros en reaccionar estuvo Daniela Lopilato, hermana de la actriz. Pronto, la publicación se llenó de frases como “Son todo lo que está bien”, “El mejor matrimonio, unidos por el verdadero amor y con Dios siempre presente en sus vidas”, “Mi pareja favorita”, “Son tan bellos”, y “Qué hermosas palabras tienen el uno para el otro. Los admiro”.

Los homenajes de Luisana Lopilato a Michael Bublé en Instagram

Pero el homenaje por parte de Luisana Lopilato no terminó ahí. En sus historias de Instagram, la exintegrante de Casados con hijos continuó con dedicatorias en inglés para Michael Bublé.

"Esposo. Padre. Amigo. Feliz cumpleaños a mi todo". En una segunda historia, la actriz compartió una fotografía familiar donde cada integrante tenía su apodo marcado, sumando otra leyenda que resume el espíritu del día: "Esta familia te ama profundamente y se siente bendecida por tenerte“.

Así, en medio de los compromisos profesionales y la vida cotidiana, el gran protagonista de la jornada fue el artista canadiense, quien celebró sus 50 años rodeado de cariño, palabras sinceras y la calidez de los suyos. La relación con su pareja, lejos de perder fuerza, vuelve a posicionarse como ejemplo de amor y gratitud compartida, ante la mirada atenta de seguidores y seres queridos. Y una vez más, volvieron a celebrar su amor sin restricciones y con memorias frescas.