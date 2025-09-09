Los tremendos detalles que Chechu Bonelli reveló de su separación de Darío Cvitanich

La modelo y conductora, Chechu Bonelli , habló por primera vez de su separación de Darío Cvitanich y dio detalles reveladores al respecto. Fue después de que el exfutbolista blanqueara su relación con Ivana Figueiras , quién automáticamente quedó señalada cómo la supuesta tercera en discordia en la mencionada ruptura.

Aunque hasta el momento la periodista había esquivado las cámaras y evitado hablar del tema, este martes decidió romper el silencio por medio de unos mensajes que intercambió con la periodista de Intrusos, Paula Varela. “Solo te voy a decir esto, sigo llamándome a silencio por mis hijas y no voy a hablar hasta que pase un tiempo”, le dijo a la panelista del ciclo de América TV.

Acto seguido, reparó en algunos datos claves que aportó Chechu. “Darío se fue de casa el 18 de abril a un departamento mío, porque yo le pedí que se fuera”, leyó Varela.

image

En diálogo con Varela, Bonelli expresó su descontento. “Se están diciendo muchas cosas que no son así, sinceramente. De verdad, hay muchas que no son como las dicen. No me interesa estar en el circo, pero no hace ocho meses que nos separamos”, comenzó.

Las explosivas palabras de Chechu Bonelli

Y Chechu Bonelli sumó a su descargo mediante Paula Varela: “De hecho, los primeros dos meses de la separación, él estaba todo el día en casa, todo el día conviviendo. Y yo le pedí poner distancia porque no era una separación como se había planteado. Y ahí empezamos a dividirnos los días como seguimos haciéndolo hasta el día de hoy”.

“También le planteé que se alquilara una casa para dividirnos a las nenas como corresponde. Esta es toda la verdad. Yo de esta chica me enteré por los medios y mis hijas también”, cerró en referencia al vínculo que su Darío Cvitanich mantiene con Ivana Figueiras.

image

A modo de resumen, la panelista repasó: “O sea, no hace ocho meses que se separó. Él se fue el 18 de abril. Ella le planteó que se fuera. Está en un departamento de ella. Y se enteró por la televisión que estaba con Ivana Figueras por la televisión”.

Lejos de toda polémica, Bonelli aseguró que para ella es un tema cerrado y que quiere que se termine para estar tranquila con sus hijas. “Está siendo una evolución para mí. No tengo por qué mentir. Yo estoy limpia y no tengo nada que perder. Fueron 14 años, es el padre de mis hijas, es una buena persona. No quiero conflictos. Lo que haga con su vida de ahora en más, no me corresponde hablar a mí. Siempre fui perfil bajo. Él es un tema cerrado para mí. Dejen de decir que estoy triste y enganchada, porque no”, sentenció.

De esta manera, la modelo y conductora de ESPN dejó en claro cómo fueron los tiempos de la separación. No confirmó la presencia de una tercera en discordia ni mucho menos que Figueiras lo sea. Y sin enfrentar las cámaras directamente, sino a través de mensajes a una periodista que estaba al aire, se animó a habar en público de los acontecimientos y realizar su descargo.