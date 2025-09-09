Fátima Florez habló sobre los rumores de un romance nuevo y la ausencia de Milei en Las Vegas

En su regreso al país, la artista fue abordada por la prensa y entregó fuertes declaraciones.

Fátima Florez volvió al país y no esquivó ninguna pregunta en a la hora de enfrentar a los periodistas que fueron a recibirla. Entre rumores de romance con un “gringo”, versiones sobre conflictos laborales y consultas sobre Javier Milei , la humorista fue tajante y dejó varios títulos en su interacción con la prensa.

En medio de las versiones que la vinculan sentimentalmente con un extranjero, la humorista se sinceró: “Me tirotearon gringos y me tirotea gente de acá también, que ni se imaginan”, lanzó, entre risas. Sin embargo, la artista no confirmó ningún romance y se mostró relajada ante las especulaciones: “Conociendo…" . Consultada sobre su relación con Javier Milei, Fátima fue contundente: “Mi chongo, mi novio era Javier”.

Por ahora, el “gringo” es solo parte del folklore mediático y su vínculo con el presidente, una historia que no está cerrada.

image

Además, a Fátima Flórez le comentaron que Yuyito González aseguró que la recibiría en su programa, Empezar el Día (Ciudad Magazine), y su reacción dio que hablar.

“Es muy tonta Yuyito eh, la invitada que se elige... no tengo ningún problema con ella, ¿me va a meter la mano en la entrepierna?" , lanzó picantísima haciendo referencia a la primera entrevista que la conductora le hizo a Javier Milei, por la que luego Fátima la acusó de “toquetona”.

Por qué dicen que Fátima Florez se reconcilió con Javier Milei

A más de un año del anuncio por parte del presidente Javier Milei acerca de su separación de Fátima Florez, tal parece que la artista y el economista se estarían dando una nueva oportunidad y volverían a apostar al amor. Ahora que él terminó su vínculo con Amalia Yuyito González y que, según él mismo ha reconocido en alguna oportunidad, no le gusta estar solo.

image

Así lo informó al respecto el periodista Gustavo Mendez en Mujeres Argentinas, el ciclo conducido por María Belén Ludueña, luego de dar algunas pistas de manera enigmática sobre una inesperada reconciliación de dos personalidades famosas. "Estamos hablando del Presidente de la Nación Javier Milei y Fátima Florez. Habrían dado un paso de reconciliación", anunció y lo dijo en potencial sólo para ser prudente, según aseguró, si bien dejó en claro que la información le había llegado de una muy buena fuente.

"Estuve en los Martín Fierro de Teatro, ahí la vi muy sonriente y ayer termino de confirmar el rumor que tenía de hacía dos días, porque Fátima Florez habría ido a Olivos a cenar", detalló Gustavo.

Fue allí que el periodista Gustavo Méndez sumó contundente que "el mundo de la economía ya lo sabe. Dicen: Javo volvió con Fátima Florez", y recordó que en alguna entrevista la humorista había deslizado que hacía ya un tiempo que había retomado el contacto con el presidente Javier Milei y habían vuelto a mensajearse.

image

Fue allí que para corroborar el dato con uno de los protagonistas, el periodista confió que le escribió a la actriz, con quien siempre tuvo la mejor relación, pero en esta oportunidad Fátima optó por el silencio. "Necesito hacerte una consulta, ¿volviste con Javier Milei? Tengo de muy buena fuente que estuviste en Olivos. Fátima estuvo en línea y pasada ya una hora, no me respondió", concluyó el periodista dando por hecho que ese silencio es un sí rotundo.