En medio del escándalo por los audios filtrados, Milei canceló su viaje a Las Vegas para ver a Fátima Florez

El presidente Javier Milei modificó su agenda internacional y ya no viajará a Las Vegas, por lo que trasladará todas sus reuniones con empresarios a Los Ángeles. Según revelaron en los últimos días, Milei tenía previsto visitar la ciudad para ver la obra teatral de su ex pareja, Fátima Flórez.

Según trascendió, la recomendación habría sido no salir del país, pero la voluntad del Presidente fue viajar de todas formas, aunque no pasará por el estado de Nevada , para disfrutar del show. "El horno no está para bollos", alegó una fuente de la Presidencia a Infobae.

Finalmente, este martes se confirmó que su viaje a Estados Unidos se realizará para una reunión con empresarios de distintos rubros organizada bajo el paraguas del economista Michael Milken , director del Milken Institute, donde Milei ya habló en dos oportunidades en el último año y medio.

milei viaje estados unidos (1)

En este viaje, el mandatario será acompañado por una comitiva compuesta por el ministro de Economía Luis "Toto" Caputo y el canciller Gerardo Werthein. De esta manera, el líder libertario se ausentará luego del cierre de campaña por los comicios en la provincia de Buenos Aires y regresará el sábado 6 de septiembre, día anterior de la cita electoral bonaerense.

En suelo estadounidense, precisamente en Los Ángeles, es que se reunirá con aproximadamente 80 empresarios de diferentes rubros que buscan conocer la coyuntura y el rumbo de la gestión.

Un contexto de gran crisis para el gobierno de Milei

Los tiempos de la nueva gira internacional coinciden con lo que probablemente sea la mayor crisis del Gobierno hasta ahora, que inició con una dura derrota en Corrientes, quedando en cuarto lugar con un 8% de votos. El resultado se da a una semana de los comicios legislativos en la provincia de Buenos Aires, donde La Libertad Avanza tiene expectativas de vencer al peronismo luego de su alianza con el PRO.

Al mismo tiempo, la decisión de la mesa chica de no ir a Las Vegas, se tomó en medio de la difusión de nuevas versiones que señalan a Karina Milei como articuladora de un esquema de recaudación paralelo en la ANDIS. El riesgo de que se viralicen más audios y el escándalo que se desató este lunes por sobreprecios en PAMI apuntan a un entramado de corrupción en la plana mayor del Ejecutivo.

milei fatima las vegas Días atrás se conoció este afiche promocionando la posible visita de Javier Milei en el show de Fátima.

En el medio de este complejo escenario, el Gobierno Nacional presentó este lunes una denuncia en la Justicia por una presunta "operación de inteligencia no institucional" contra el Poder Ejecutivo por la filtración de audios de Karina, lo que llevó a una censura y prohibición de difundirlos. Esta mañana, el Tesoro indicó que intervendrá en el mercado cambiario "para contribuir a su liquidez", generando así un panorama complejo de cara a las elecciones del 7 de septiembre en provincia de Buenos Aires.

Finalmente, el presidente resolvió realizar un viaje relámpago de apenas un día a Los Ángeles, con regreso previsto para el domingo a la Quinta de Olivos, desde donde seguirá de cerca el resultado de las elecciones legislativas en la considerada "madre de todas las batallas".