Quién es la "libertaria desplazada" que reemplazará a Nadia Márquez en Diputados

Si la presidenta de La Libertad Avanza de Neuquén se convierte en senadora en las elecciones del 26 de octubre, su suplente concluirá su período.

Con el respaldo que hoy tiene Javier Milei es muy probable que la presidenta de La Libertad Avanza (LLA) en Neuquén, Nadia Márquez, se convierta en senadora tras el resultado de las próximas elecciones nacionales de octubre y al saltar de cámara dejará su banca en la Cámara de Diputados para la dirigente que figuró como la primera suplente en la lista.

Se trata de la actual jefa de la oficina de ANSES de Neuquén, Gabriela Muñoz, quien ya tiene varias ideas para su paso por el Congreso de la Nación. En una charla con LMNeuquén adelantó que quiere reunir a todos los libertarios que se alejaron de la fuerza en los últimos meses y admitió que muchas veces se sintió "desplazada".

"Voy a trabajar por la unidad y el diálogo para fortalecer a La Libertad Avanza. Desde el Congreso voy a convocar a todos los libertarios que quedaron fuera del espacio y también a los que están. Quiero ser un puente entre Neuquén y la Nación", confirmó.

Gabriela Muñoz Gabriela Muñoz, la suplente de Nadia Márquez en el Congreso Nacional.

La mileísta de primera hora, quien se subió a la propuesta del presidente Milei desde el 2020 cuando repartía sus folletos en el Paseo de la Costa, dijo que tendrá una banca cercana a la ciudadanía.

En ese sentido, marcó diferencias con sectores internos. Apuntó contra Carlos Eguía, a quien acusó de “dividir y desestabilizar” al proyecto de Milei. “No creo que quiera involucrarse en LLA. Siempre hace lo mismo. Su hijo, antes de ser concejal, prometió donar su sueldo y todavía estamos esperando que cumpla”, disparó.

También se refirió a las denuncias de militantes que aseguraron haber quedado marginados en la etapa de armado de listas. “Tengo contacto con todos ellos, incluso con quienes se alejaron en su momento. Mi idea es que puedan volver”, expresó, en alusión al sector referenciado en Brenda Buchiniz.

Gabriela Muñoz - Jefa de ANSES (3).JPG Maria Isabel sanchez

Es que la dirigente insistió en que para ella es importante sumar fuerza detrás el presidente y no correr a quienes quieren apoyar su proyecto nacional.

Congreso Nacional

Muñoz destacó el "orden" que hay en la oficina de la ANSES desde que ella lo dirige y aseguró que pretende marcar ese mismo perfil propio de cara a la gente dentro de la Cámara baja. Dijo que su gestión va a estar enfocada en la salud mental y la eficiencia energética, dos temas que considera urgentes a nivel nacional.

“Quiero tener una banca cercana a la ciudadanía. Me interesa impulsar proyectos que mejoren la calidad de vida. La salud mental es un tema que nos debemos como país: con más foco en prevención podríamos evitar suicidios y adicciones”, remarcó.

Gabriela Muñoz - Jefa de ANSES (4).JPG Maria Isabel sanchez

En cuanto al ambiente, dijo que busca despegarse de la mirada que suele vincular a la extrema derecha con el desinterés ambiental. “Se dice que el capitalista destruye, pero yo creo que se puede dar una vuelta de rosca. Hay que incentivar la eficiencia energética y premiar a los empresarios que inviertan en forestación o proyectos de cuidado ambiental. También deben existir sanciones para quienes hagan lo contrario”, propuso.

Muñoz afirmó que mantiene un vínculo cordial con Nadia Márquez. “Con Nadia charlamos siempre. Voy a suplir su banca y mi compromiso es hacer un buen trabajo. No estoy acá para pelearme con nadie, sino para sumar y trabajar con la gente del espacio”, destacó.

Con un discurso que combina fidelidad a Milei, autocrítica interna y proyectos propios, Gabriela Muñoz se prepara para dar un salto político: pasar de la gestión en ANSES a ocupar una banca en el Congreso de la Nación.