Joaquín Eguia: "¿Por qué le tenemos que bancar el colegio a los Márquez?"

Joaquín Eguia apuntó contra Nadia Márquez y su familia. "Recibe 1800 millones mientras está en contra de la educación pública y el Estado", dijo a LM Play.

El concejal y candidato a primer diputado nacional por Fuerza Libertaria, Joaquín Eguia , encendió la polémica al apuntar directamente contra la diputada nacional por La Libertad Avanza, Nadia Márquez, y su familia. La acusó de mantener privilegios con fondos públicos, al tiempo que predica un discurso contrario a la educación estatal y a la intervención del Estado.

Eguia pasó por “Bajá la data” , el streaming de LMPlay , y sus declaraciones no pasaron inadvertidas para el círculo rojo de la política neuquina, que comenzará en la etapa formal de la campaña en estos días.

“Yo siempre digo lo mismo, ¿por qué no le destinamos la plata del colegio que recibe la diputada Nadia Márquez a las rutas de Neuquén? Ahí tiene que estar la plata de la gente”, sostuvo el joven concejal, en referencia a las subvenciones estatales de los colegios públicos de gestión privada. En este caso, aunque no lo nombró, se trata del colegio AMEN (Asociación Mutualista Evangélica Neuquina), un colegio confesional, que como otros en Neuquén recibe ayuda estatal.

sfp-nadia-marquez-1jpg (1).webp Joaquín Eguía fue duro con Nadia Márquez. Sostuvo que responde al gobernador. "Es empleada de Rolando", dijo.

También el colegio estuvo en el centro de la polémica el año pasado, cuando la ministra de Desarrollo Humano, Sandra Petovello, hizo entrega de módulos alimentarios para 723 comedores de las iglesias, nucleados en la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la Argentina (Aciera).

"Recibe 1800 millones de pesos"

El candidato a diputado fue contundente y se preguntó sobre los subsidios que recibe esa escuela. “¿Por qué recibe 1.800 millones de pesos por año mientras está en contra de la educación pública y en contra del Estado?”.

Y acotó: “Los neuquinos le tenemos que bancar el colegio a la familia Márquez. Yo no había nacido, y vos tampoco, y la familia Márquez ya vivía del Estado”.

El edil señaló además una contradicción en la campaña de Márquez, que ataca al dogma libertario de Javier Milei y su discurso anti Estado. Es que mientras el pastor Hugo Márquez, padre de Nadia, encabeza la iglesia evangélica Jesús es Rey en la ciudad de Neuquén y su hija se presenta como referente libertaria, reciben beneficios directos al entorno familiar, al margen del emprendimiento educativo.

“Nadia es empleada de Rolando”

En su conversación con este medio, Eguía vinculó a Márquez con el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, y sostuvo que su rol en La Libertad Avanza pareciera una fachada. De hecho, la diputada nacional integraba en 2023 el Frente Neuquinizate y apoyó a Figueroa, con el partido Arriba Neuquén, que quedó en manos de Leandro López y la diputada provincial Giselle Stillger.

Joaquín Eguía

“Nadia Márquez no es libertaria, ella es empleada de Rolando. Y acá en Neuquén está pasando lo mismo. Cervi (Pablo, diputado nacional) no es de La Libertad Avanza… Riesco (Gastón, primer candidato a diputado nacional por ese espacio) no es libertario. Lamentablemente por eso hay tanta desconfianza en la política, y no va a ir a votar mucha gente”, aseguró.

El concejal remarcó que el propio Javier Milei, en sus primeras visitas a la provincia, descalificaba a Márquez, a quien llamaba “mandril” por su cercanía con el actual gobernador. “Nadia iba con Figueroa, que era del MPN, lo que él (por Milei) denominaba la casta; y lamentablemente la casta está dentro del gobierno”, indicó.}

Una versión de la ruptura libertaria en Neuquén

Sobre la ruptura en el espacio libertario en Neuquén, Eguia contestó que en un principio se había hablado entre los dos espacios (el de Márquez y el de Eguia) de hacer una alianza, pero que la diputada nacional se había negado, según sus dichos. "Le fue a decir a Rolando Figueroa y le dijo que no, y claro que ir divididos nos perjudica", concluyó.