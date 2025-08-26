Sueldos de estatales de Neuquén: cuál es la fecha de pago de agosto

Este martes, el gobierno provincial de Neuquén dio a conocer la fecha de pago de los sueldos a los trabajadores estatales, correspondientes a agosto.

El pago de los haberes se concretará este viernes 29 de agosto, último día hábil del mes, como es habitual desde el inicio de la gestión de Rolando Figueroa.

Serán depositados en las cuentas que los trabajadores activos y pasivos de la administración pública poseen en el Banco Provincia del Neuquén (BPN). Es decir, cobrarán los agentes del Consejo Provincial de Educación (CPE), Salud, Policía, Administración Central y Organismos Descentralizados, al igual que jubilados, pensionados y retirados del ISSN.

"El pago de los haberes antes de que concluya el mes y en el mismo día para todos los agentes del Estado, es posible gracias al modelo de austeridad y transparencia en la administración de los recursos, que aplicó el gobierno y que incluyen acciones que van desde la reducción de la planta política y la eliminación de las jubilaciones de privilegio hasta la erradicación lisa y llana de los gastos innecesarios del Estado", destacó el gobierno provincial en un comunicado.

Y agregaron: "Eso no sólo le permitió afrontar compromisos en tiempo y forma, sino también construir rutas con recursos propios y fortalecer las partidas presupuestarias de áreas esenciales como Salud, Seguridad y Educación".

El último aumento de sueldos para estatales de Neuquén

Los salarios de los trabajadores estatales de la provincia se incrementaron el mes pasado, en virtud de la actualización automática por inflación correspondiente al segundo trimestre (abril, mayo y junio). De esta manera, el incremento salarial fue del 6,5 por ciento.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Neuquén para junio de 2025 registró una variación mensual del 2,1%. Los datos fueron difundidos por la Dirección Provincial de Estadística y Censos (DPEyC). Con el desempeño de junio, el IPC neuquino se incrementó en el segundo trimestre un 7,1%.

El nivel general del Índice de Precios al Consumidor (IPC) representativo del total de hogares del país registró en junio una variación de 1,6% con relación al mes anterior. Con este registro, la inflación nacional del segundo semestre se ubicó en el 6%.

La fórmula adoptada para la actualización en Neuquén contempla una media ponderada del 50% del IPC neuquino y el 50% del IPC nacional (INDEC). La frecuencia trimestral se ha vuelto una característica inamovible del esquema.