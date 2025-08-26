Paro de controladores: los vuelos afectados en el aeropuerto de Neuquén

El sindicato de controladores aéreos ATEPSA anunció medidas que se extenderán hasta el 30 de agosto. Este martes es la tercera jornada.

El aeropuerto de Neuquén reportó varios vuelos cancelados y reprogramados por el paro de controladores.

Días atrás, el gremio de controladores aéreos ATEPSA, anunció una serie de paros consecutivos a llevarse a cabo día por medio entre el 22 y el 30 de agosto. En ese marco, este martes los aeropuertos de todo el país se verán afectados. Neuquén no es la excepción.

Durante la mañana de este martes el aeropuerto Presidente Perón lleva afectados por lo menos 7 vuelos. En el sitio oficial del aeropuerto neuquino los pasajeros pueden informarse sobre el estado de sus itinerarios.

08:00 - Aeroparque - AR 1637 - AEROLINEAS ARGENTINAS - Cancelado

08:18 - Aeroparque - WJ 3162 - JETSMART AIRLINES - Reprogramado

09:20 - Ezeiza - AR 1639 - AEROLINEAS ARGENTINAS - Pre Embarque

09:30 - Ezeiza - FO 5301 - FLYBONDI - Demorado

11:25 - Aeroparque - AR 1645 - AEROLINEAS ARGENTINAS - Cancelado

Arribos

7:20 - Aeroparque - AR 1636 - AEROLINEAS ARGENTINAS - Cancelado

08:40 - Ezeiza - AR 1638 - AEROLINEAS ARGENTINAS - Estima

10:40 - Aeroparque - AR 1644 - AEROLINEAS ARGENTINAS - Cancelado

11:34 - Salta - WJ 3743 - JETSMART AIRLINES - Reprogramado

Hasta el momento, los paros realizados por ATEPSA liderado por Paola Barritta ya llevan cancelados más de 170 vuelos, y más de 250 reprogramados, afectando más de 44 mil pasajeros.

Cómo sigue el cronograma de paros

ATEPSA adelantó que continuará con el plan de acción durante esta semana. Las próximas restricciones a los despegues se aplicarán en los siguientes días y horarios:

Martes 26 de agosto: de 7 a 10 y de 14 a 17.

Jueves 28 de agosto: de 13 a 16.

Sábado 30 de agosto: de 13 a 16 y de 19 a 22 (última jornada del ciclo anunciado).

Las medidas excluyen a los vuelos sanitarios, humanitarios y a los servicios de Búsqueda y Salvamento Aeronáutico (SAR).

Atepsa

Cómo saber si tu vuelo fue cancelado

Desde Aerolíneas Argentinas solicitaron a sus pasajeros estar atentos a posibles cambios en sus itinerarios. “Aquellas modificaciones que sean programadas con antelación serán informadas a través del correo electrónico ingresado como contacto en la reserva. En caso de haberse realizado la compra en una agencia de turismo, se aconseja consultar por esa vía”, apuntaron.

Recomendaron además utilizar los canales de autogestión en la aplicación de Aerolíneas Argentinas (disponible en iOS y Android) o vía la web aerolineas.com, donde además encontrarán información sobre otros canales de atención.

“Aerolíneas Argentinas lamenta profundamente los inconvenientes que esta situación pudiera generar y reafirma su compromiso con brindar un servicio seguro, puntual, confiable y de calidad, incluso en circunstancias excepcionales como esta”, concluye el comunicado.

Por su parte, LATAM informó que, debido al anuncio de medidas gremiales a nivel nacional por parte del sindicato de controladores aéreos en Argentina, se podrían registrar demoras y/o reprogramaciones en vuelos desde y hacia Argentina.

Cómo reclamar un reembolso o reprogramación

Con el objetivo de brindar mayor tranquilidad y flexibilidad a sus pasajeros, LATAM está habilitando alternativas para que aquellos pasajeros cuyos vuelos se vean finalmente afectados por reprogramaciones, puedan modificar su viaje cambiando de fecha y/o vuelo en la misma ruta, sin costo adicional, para una nueva fecha alternativa.

Por otro lado, Aerolíneas Argentinas solicitó hacer las gestiones por la aplicación. Los pasajeros pueden también acercarse al mostrador de la empresa en el aeropuerto afectado.