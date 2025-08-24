Por el paro de controladores aéreos, hay múltiples vuelos demorados y cancelados en Neuquén: cuáles son

El paro de controladores aéreos paraliza aeropuertos en todo el país. En Neuquén, los arribos y partidas muestran fuertes demoras y cancelaciones que afectan a cientos de pasajeros.

El Demoras en vuelos en Neuquén de controladores aéreos que se desarrolla este en todo el país genera un verdadero caos en los principales aeropuertos, y Neuquén no es la excepción. En el aeropuerto Presidente Perón, tanto arribos como partidas registran demoras, cancelaciones y reprogramaciones que afectan a pasajeros que tenían previsto viajar durante la jornada.

Según el tablero oficial de la terminal aérea neuquina, los problemas comenzaron desde el mediodía. El vuelo WJ 3169 de Jetsmart proveniente de Aeroparque para las 17.36 fue cancelado.

Los vuelos de Aerolíneas Argentinas AR 1642 (Aeroparque, 13:10) aparece como demorados. En tanto que los vuelos AR 1644 (Aeroparque 19:10) y el AR 1722 desde Rosario a las 21:15 también se suspendieron.

Vuelos cancelados Neuquén Los vuelos que se cancelaron en Neuquén.

Y el vuelo FO 5520 de Flybondi (a las 18:30) fue reprogramado, desde Córdoba. Además del vuelo WJ 3171 de Jet Smart desde Aeroparque a las 21.:35 se reprogramó.

Paro de controladores: partidas y arribos en Neuquén

En cuanto a las partidas, el vuelo AR 1430 a Comodoro Rivadavia (15:40) es el único que se mantuvo en horario para salir, sin problemas. En tanto que el vuelo AR 1723 a Rosario (17:05) figura directamente como cancelado También los vuelos de Aerolíneas Argentinas AR 1645 hasta Ezeiza (19:50) y el AR 1649 hasta Aeroparque (21:45) se encuentran cancelados.

Una medida con alcance nacional

El conflicto gremial de los controladores aéreos impacta en todas las terminales del país, afectando vuelos de cabotaje y conexiones internacionales. Desde Aerolíneas Argentinas confirmaron que la mayoría de sus servicios sufrirán reprogramaciones o cancelaciones, y recomiendan a los pasajeros consultar el estado de los vuelos antes de dirigirse a los aeropuertos.

Niebla - Aeropuerto - Vuelos - Cancelados (9) En la segunda jornada del paro de controladores aéreos, Aerolíneas Argentinas anticipó que habrá vuelos reprogramados y cancelados.

En Neuquén, los mostradores de las compañías aéreas trabajaban esta mañana a contrarreloj para reubicar pasajeros, aunque los afectados se multiplican a medida que avanza la jornada.

Previo a que reanudaran el cronograma de cese de tareas, Aerolíneas Argentinas intentó frenar al gremio al presentar una denuncia ante la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

Sin embargo, el recurso no surtió efecto. De esta manera, anunciaron que la modalidad de reclamo volverá a estar dividida en dos tramos. Por esto, se frenarán los despegues de todos los vuelos programados entre las 13:00 y las 16:00 horas. Y, finalmente, reanudarán la interrupción en el período de 19:00 a 22:00 horas.

Expresamos nuestro rechazo y repudio a la intención de las autoridades de EANA y ANAC de endilgar responsabilidades a los trabajadores y trabajadoras que día a día sostenemos el sistema de navegación aérea”, apuntó el sindicato a través de un comunicado titulado “Continúa el cronograma de medidas legítimas de acción sindical”.

El cronograma de paro anunciado por ATEPSA

Al mismo tiempo que denunciaron problemas estructurales y herramientas precarias para cumplir con las tareas, ATEPSA exigió a las autoridades nacionales “a que cesen de emitir comunicaciones maliciosas que solo provocan mayor estrés en los trabajadores y trabajadoras de los Servicios de Navegación Aérea”.