¿Cuánto gana una empleada doméstica en agosto 2025? Las escalas vigentes

De acuerdo al último acuerdo paritario suscripto por la Upacp (Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares), estas son las escalas salariales vigentes para el sector que nuclea a las empleadas domésticas en agosto de 2025 .

En julio de 2025 , la Upacp (Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares), el gremio que representa a las empleadas domésticas , acordó paritarias para las trabajadoras del sector. Así, ¿de cuánto es el sueldo de una empleada doméstica en agosto de 2025 ? ¿Cuáles son las escalas salariales vigentes ?

Luego de casi seis meses de espera, la Upacp selló un convenio por el que las empleadas domésticas recibieron aumentos salariales del 3,5 por ciento en junio (como ya se abonaron los sueldos de ese mes, este porcentaje se aplicó en julio para compensar parte de la inflación registrada en el primer semestre del año); de un 1 por ciento en julio; de un 1 por ciento en agosto y de un 1 por ciento en septiembre de 2025 .

En agosto de 2025 , las empleadas domésticas perciben los siguientes salarios , que varían de acuerdo a la tarea que llevan a cabo:

PRIMERA CATEGORIA: SUPERVISOR/A, Coordinación y control de las tareas efectuadas por dos o más personas a su cargo.

Con retiro

Hora: $3.646,75.

Mensual: $454.922.

Sin retiro

Hora: $3.994.

Mensual: $506.732.

SEGUNDA CATEGORIA: PERSONAL PARA TAREAS ESPECÍFICAS, Cocineros/as contratados en forma exclusiva para desempeñar dicha labor, y toda otra tarea del hogar que requiera especial idoneidad del personal para llevarla a cabo.

Con retiro

Hora: $3.452.

Mensual: $422.649.

Sin retiro

Hora: $3.785.

Mensual: $470.439.

TERCERA CATEGORIA: CASEROS, Personal que presta tareas inherentes al cuidado general y preservación de una vivienda en donde habita con motivo del contrato de trabajo.

Hora: $3.261.

Mensual: $412.362.

CUARTA CATEGORIA: ASISTENCIA Y CUIDADO DE PERSONAS, Comprende la asistencia y cuidado no terapéutico de personas, tales como: personas enfermas, con discapacidad, niños/as, adolescentes, adultos mayores.

Con retiro

Hora: $3.261.

Mensual: $412.362.

Sin retiro

Hora: $3.646.

Mensual: $459.534.

QUINTA CATEGORIA: PERSONAL PARA TAREAS GENERALES, Prestación de tareas de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, elaboración y cocción de comidas y, en general, toda otra tarea típica del hogar.

Con retiro

Hora $3.022.

Mensual: $370.833.

Sin retiro

Hora: $3.261.

Mensual: $412.362.

A su vez, la Upacp informó que las empleadas domésticas percibirán un bono adicional al salario durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2025, que variará de acuerdo a las horas semanales de prestación de tareas de cada trabajadora.

Así, la Upacp detalló que este bono adicional –una suma no remunerativa pagadera por única vez a cargo del empleador- debe liquidarse de acuerdo a la siguiente tabla:

0 a 12 horas semanales de trabajo: $4.000 (julio)/$4.000 ( agosto )/$4.000 (septiembre).

)/$4.000 (septiembre). 12 a 16 horas semanales de trabajo: $7.000 (julio)/$6.000 ( agosto )/$6.000 (septiembre).

)/$6.000 (septiembre). Más de 16 horas (y personal S/retiro) semanales de trabajo: $10.000 (julio)/$9.500 (agosto)/$9.500 (septiembre).

El Convenio Colectivo que establece las condiciones laborales de las empleadas domésticas prevé un adicional por zona desfavorable equivalente al treinta por ciento (30%) sobre los salarios mínimos establecidos para cada una de las categorías respecto del personal que preste tareas en las Provincias de La Pampa, Rio Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, o en el Partido de Patagones de la Provincia de Buenos Aires.