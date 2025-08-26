Salario empleadas domésticas agosto 2025: cuál es el sueldo según cada tarea

Luego del acuerdo salarial alcanzado por la Upacp (Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares), estos son los diferentes sueldos de las empleadas domésticas en agosto de 2025 .

A principios de julio de 2025 , la Upacp (Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares) –el gremio que nuclea a las empleadas domésticas - logró sellar un nuevo acuerdo paritario para las trabajadoras del sector. Así, con el aumento incluido, ¿cuáles son los salarios de las empleadas domésticas en agosto de 2025 ?

Cabe mencionar que, amén de una mejora en el sueldo básico , la Upacp también acordó que las empleadas domésticas cobrarán un bono adicional al salario durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2025 , que variará de acuerdo a las horas semanales de prestación de tareas de cada trabajadora .

En agosto de 2025 , las empleadas domésticas perciben los siguientes salarios , que varían de acuerdo a la tarea que llevan a cabo:

La Upacp también acordó que las empleadas domésticas cobrarán un bono adicional al salario durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2025.

PRIMERA CATEGORIA: SUPERVISOR/A, Coordinación y control de las tareas efectuadas por dos o más personas a su cargo.

Con retiro

Hora: $3.646,75.

Mensual: $454.922.

Sin retiro

Hora: $3.994.

Mensual: $506.732.

SEGUNDA CATEGORIA: PERSONAL PARA TAREAS ESPECÍFICAS, Cocineros/as contratados en forma exclusiva para desempeñar dicha labor, y toda otra tarea del hogar que requiera especial idoneidad del personal para llevarla a cabo.

Con retiro

Hora: $3.452.

Mensual: $422.649.

Sin retiro

Hora: $3.785.

Mensual: $470.439.

TERCERA CATEGORIA: CASEROS, Personal que presta tareas inherentes al cuidado general y preservación de una vivienda en donde habita con motivo del contrato de trabajo.

Hora: $3.261.

Mensual: $412.362.

CUARTA CATEGORIA: ASISTENCIA Y CUIDADO DE PERSONAS, Comprende la asistencia y cuidado no terapéutico de personas, tales como: personas enfermas, con discapacidad, niños/as, adolescentes, adultos mayores.

Con retiro

Hora: $3.261.

Mensual: $412.362.

Sin retiro

Hora: $3.646.

Mensual: $459.534.

QUINTA CATEGORIA: PERSONAL PARA TAREAS GENERALES, Prestación de tareas de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, elaboración y cocción de comidas y, en general, toda otra tarea típica del hogar.

Con retiro

Hora $3.022.

Mensual: $370.833.

Sin retiro

Hora: $3.261.

Mensual: $412.362.

De acuerdo al convenio mencionado más arriba, las empleadas domésticas recibieron aumentos del 3,5 por ciento en junio (como ya se habían abonado los sueldos de ese mes, este porcentaje se aplicó en julio para compensar parte de la inflación registrada en el primer semestre del año); de un 1 por ciento en julio; de un 1 por ciento en agosto y de un 1 por ciento en septiembre de 2025.

Cuánto cobra una empleada doméstica por hora en marzo de 2024 1200x678.png Las empleadas domésticas recibieron aumentos del 3,5 por ciento en junio; de un 1 por ciento en julio; de un 1 por ciento en agosto y de un 1 por ciento en septiembre de 2025.

En relación al bono adicional que cobrarán las empleadas domésticas, –una suma no remunerativa pagadera por única vez a cargo del empleador- debe liquidarse de acuerdo a la siguiente tabla:

0 a 12 horas semanales de trabajo: $4.000 (julio)/$4.000 ( agosto )/$4.000 (septiembre).

)/$4.000 (septiembre). 12 a 16 horas semanales de trabajo: $7.000 (julio)/$6.000 ( agosto )/$6.000 (septiembre).

)/$6.000 (septiembre). Más de 16 horas (y personal S/retiro) semanales de trabajo: $10.000 (julio)/$9.500 (agosto)/$9.500 (septiembre).

Es oportuno remarcar que el Convenio Colectivo que establece las condiciones laborales de las empleadas domésticas prevé un adicional por zona desfavorable equivalente al treinta por ciento (30%) sobre los salarios mínimos establecidos para cada una de las categorías respecto del personal que preste tareas en las Provincias de La Pampa, Rio Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, o en el Partido de Patagones de la Provincia de Buenos Aires.