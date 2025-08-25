Bajá la Data, el programa de LM Play para comenzar la semana informado

Desde las 11 de la mañana, Luciano García Tauro te acompaña con la propuesta informativa en el streaming de LMNeuquén.

Bajá La Data , el espacio de análisis y debate con una mirada plural y federal, te acompaña todas las mañanas desde las 11 horas por LM Play , con la conducción de Luciano García Tauro .

Como siempre con un repaso de los principales temas del día, pero con un enfoque que priorice la profundidad antes que la inmediatez.

Este lunes visitó Bajá La Data, el concejal y candidato a diputado nacional por Fuerza Libertaria, Joaquín Eguía .

Baja La Data Joaquin Eguia 250825

Mirá LM Play en vivo

Embed - JOAQUÍN EGUÍA en Bajá la data: el candidato a diputado nacional y concejal, mano a mano con Lulo

La semana pasada, la propuesta del streaming de LMNeuquén, tuvo la visita del intendente neuquino Mariano Gaido, el diputado nacional Osvaldo Llancafilo, además del análisis político con los periodistas Sofía Sandoval y Hugo Alonso.

Embed - Bajá la data LMPlayTV on Instagram: " Mariano #Gaido pasó por la primera emisión de #BajáLaData y anuncio una serie de obras en los accesos a la ciudad. También habló del cierre de listas de este domingo y del vínculo con la gestión nacional de Javier Milei. Seguinos en vivo por YouTube Buscanos como lmplaytv" View this post on Instagram A post shared by Bajá la data LMPlayTV (@bajaladatastream)

También el aporte desde Cipolletti con Alejo Maino, y de los deportes, de la mano de Facundo Rumene.

Embed - Bajá la data LMPlayTV on Instagram: " El diputado nacional por Neuquén, Osvaldo Llancafilo, pasó por #BajáLaData y habló de su vínculo con el gobernador de la provincia y la postura, en conjunto, por los Aportes del Tesoro Nacional. La buena info se comparte." View this post on Instagram A post shared by Bajá la data LMPlayTV (@bajaladatastream)

Depende del Viento

Desde el mediodía, el entretenimiento, las risas y la buena onda llega con el equipo integrado por Yamil González, Nacho Maccarone y Agos Palladino. Juntos hacen Depende del Viento por LMPlay.

El programa sale en vivo los lunes, miércoles y viernes de 12 a 14, con entrevistas, humor, actualidad y la mirada local como eje.

Embed - Depende del viento - LMPlayTV on Instagram: "AGUANTE DEPENDE DEL VIENTO @nachomaccarone salió a la calle y pasaron cosas...Además, nuestro amigo de Bélgica nos dejó un mensaje “Depende del viento” estamos lunes, miércoles y viernes de 12 a 14 por LMPlay. Seguí a #LMPlaytv en YouTube y no te pierdas nada de lo que viene." View this post on Instagram A post shared by Depende del viento - LMPlayTV (@dependedelviento)

De esta forma, LMNeuquén suma un canal propio de streaming que combina información especializada, debate político y entretenimiento regional. Una propuesta con identidad local y calidad técnica que busca consolidar una nueva comunidad en la Patagonia digital.

Vaca Muerta Insights

Un espacio dedicado a analizar la industria energética de manera rigurosa y accesible. La propuesta busca que la información técnica se entienda sin perder precisión. Conducido por Camilo Ciruzzi y Cristian Navazo, se emitirá todos los jueves de 14.30 a 15.30.

El programa se plantea como un lugar para comprender la política energética, los movimientos de capital y las regulaciones, pero también los impactos territoriales y en la cadena de valor.