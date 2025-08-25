Bajá la Data, el programa de LM Play para comenzar la semana informado

Desde las 11 de la mañana, Luciano García Tauro te acompaña con la propuesta informativa en el streaming de LMNeuquén.
Bajá La Data, el espacio de análisis y debate con una mirada plural y federal, te acompaña todas las mañanas desde las 11 horas por LM Play, con la conducción de Luciano García Tauro.
Como siempre con un repaso de los principales temas del día, pero con un enfoque que priorice la profundidad antes que la inmediatez.
Este lunes visitó Bajá La Data, el concejal y candidato a diputado nacional por Fuerza Libertaria, Joaquín Eguía.
La semana pasada, la propuesta del streaming de LMNeuquén, tuvo la visita del intendente neuquino Mariano Gaido, el diputado nacional Osvaldo Llancafilo, además del análisis político con los periodistas Sofía Sandoval y Hugo Alonso.
También el aporte desde Cipolletti con Alejo Maino, y de los deportes, de la mano de Facundo Rumene.
Depende del Viento
Desde el mediodía, el entretenimiento, las risas y la buena onda llega con el equipo integrado por Yamil González, Nacho Maccarone y Agos Palladino. Juntos hacen Depende del Viento por LMPlay.
El programa sale en vivo los lunes, miércoles y viernes de 12 a 14, con entrevistas, humor, actualidad y la mirada local como eje.
De esta forma, LMNeuquén suma un canal propio de streaming que combina información especializada, debate político y entretenimiento regional. Una propuesta con identidad local y calidad técnica que busca consolidar una nueva comunidad en la Patagonia digital.
Vaca Muerta Insights
Un espacio dedicado a analizar la industria energética de manera rigurosa y accesible. La propuesta busca que la información técnica se entienda sin perder precisión. Conducido por Camilo Ciruzzi y Cristian Navazo, se emitirá todos los jueves de 14.30 a 15.30.
El programa se plantea como un lugar para comprender la política energética, los movimientos de capital y las regulaciones, pero también los impactos territoriales y en la cadena de valor.
