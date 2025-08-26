En este informe, te contamos todo lo que tenés que saber para llevar a cabo la recategorización del impuesto Monotributo en el sitio oficial de la ARCA .

ARCA: cuánto se paga de monotributo desde agosto 2025 y el paso a paso para la recategorización

La ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero) comunicó que, a partir de agosto de 2025, regirán nuevos valores y escalas correspondientes al impuesto Monotributo . En este artículo, te contamos todo lo que tenés que saber para -si es que te corresponde- llevar a cabo la recategorización del Monotributo .

Cabe recordar que la ARCA sostiene que la recategorización –del Monotributo - es una evaluación de parámetros que deben realizar los monotributistas para saber si se encuadran en la misma categoría en la que están o deben modificarla. Así, si los parámetros superan o son inferiores a los de la categoría vigente, corresponde realizar la recategorización .

Para hacer la recategorización en el Monotributo 2025, es preciso seguir al pie de la letra la guía que la ARCA detalla en su sitio web oficial. Aquel monotributista que desee cumplimentar la recategorización en el Monotributo deberá atender los siguientes pasos:

Ingresar al portal web de Monotributo .

. Indicar CUIT, clave fiscal y presionar "Aceptar".

Seleccionar la opción " Recategorizarme " (cabe recordar que este trámite solo está disponible en enero y julio, los meses habilitados para la recategorización ; además a través de esta opción se podrán observar a título informativo los datos que posee la ARCA de cada situación tributaria).

" (cabe recordar que este trámite solo está disponible en enero y julio, los meses habilitados para la ; además a través de esta opción se podrán observar a título informativo los datos que posee la de cada situación tributaria). Antes de continuar, es importante revisar las escalas vigentes para confirmar cuál corresponde, haciendo clic en "ESCALAS VIGENTES".

Seleccionar la opción "Continuar recategorización " e Informar los nuevos parámetros (ingresos facturados durante los últimos 12 meses, superficie afectada a la actividad, consumo de energía eléctrica, etc.).

" e Informar los nuevos parámetros (ingresos facturados durante los últimos 12 meses, superficie afectada a la actividad, consumo de energía eléctrica, etc.). El sistema consultará si se utiliza un local para la actividad. Si la respuesta es "NO", se debe presionar "CONTINUAR". En caso de responder "SÍ", habrá que cargar los datos del establecimiento.

Finalmente, el sistema calculará y mostrará la categoría correspondiente según los datos ingresados. Si hay algún error, se puede corregir con el botón "VOLVER"; si todo está correcto, solo resta hacer clic en "CONFIRMAR CATEGORÍA".

Indicar la opción "Imprimir credencial".

El sistema emitirá el F.184 -como comprobante de la recategorización realizada- y la nueva Credencial de Pago.

En el portal de la ARCA, se incluye el cuadro de Montos y categorías vigentes, que permite establecer los parámetros y valores a abonar por los monotributistas. Las categorías van de la A la K y, de acuerdo a los ingresos brutos del monotributista, se calcula el importe mensual correspondiente al Monotributo.

Para hacer la recategorización en el Monotributo, es preciso seguir al pie de la letra la guía que la ARCA detalla en su sitio web oficial.

Cabe recordar que los monotributistas disponen hasta el próximo 5 de agosto para realizar la recategorización obligatoria. En el caso de no completar este trámite dentro del plazo establecido, la ARCA se encargará de recategorizar al contribuyente de manera automática y por oficio, basándose en los datos disponibles.

Asimismo, es oportuno señalar que, a partir del 1ro de agosto de 2025, las categorías vigentes del Monotributo son las siguientes:

Categoría A: $8.992.597,87.

Categoría B: $13.175.201,52.

Categoría C: $18.473.166,15.

Categoría D: $22.934.610,05.

Categoría E: $26.977.793,60.

Categoría F: $33.809.379,57.

Categoría G: $40.431.835,35.

Categoría H: $61.344.853,64.

Categoría I: $68.664.410,05.

Categoría J: $78.632.948,76.

Categoría K: $94.805.682,90.

Los montos mensuales que deberán abonar los monotributistas según la categoría en la que se encuentren inscriptos son los siguientes: