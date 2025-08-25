Vinculan a Fátima Florez con Demichelis y Scaloni: la reacción de la actriz

La actriz fue vinculada con el exmarido de Evangelina Anderson tras las declaraciones de un exasistente suyo que hizo público la información.

Fátima Florez no volvió a tener una relación blanqueada públicamente desde que junto al presidente de la Nación Javier Milei decidieron ponerle punto final al vínculo amoroso que tenían e iniciaron caminos por separados. Pero es una posibilidad que la reconocida artista haya tenido alguna relación a escondidas.

En las últimas horas circuló que la actriz reconocida en el ambiente por el alto vuelo de sus obras, habría tenido un encuentro con el entrenador de fútbol Martín Demichelis quien tramitó la separación con Evangelina Anderson luego de que trascienda una situación de infidelidad por parte del ex futbolista. Fue su ex asistente quien lanzó leña al fuego en torno a la situación.

"Hace como 10 u 11 meses atrás, cuando salió la primera separación de Martín y Evangelina , Fátima tuvo un encuentro con Demichelis”, reveló Ángel Sesarín, ex asistente, en diálogo con Intrusos. Sumado a esto profundizó: "Cuando voy, fuimos a un departamento en Puerto Madero y ahí la recibió él solo. Yo me quedé esperando en el hall ”, reveló y también la vinculó con mensajes al técnico de la Selección argentina Lionel Scaloni.

Escándalo para Fatima Florez, su ex asesor asegura que estuvo con Demichelis



Ángel Sesarín, furioso con la capocómica.

El ex asistente reveló en su relato que Fátima le escribió con "intenciones de estar con él" y dio detalles de los motivos por los cuales reveló esta situación: "Porque ella me quedó debiendo un saldo y fuimos a juicio. Llegamos a un arreglo en la conciliación, pero el abogado de ella se echó para atrás”.

Instantes más tarde Fátima salió al cruce en la entrevista y apuntó contra Sesarín: “Es una máquina de decir mentiras. Es una locura, no conozco a Demichelis. Que muestre las pruebas de todo”. Luego afirmó que tomará medidas por los dichos: "Esto quedará en manos de mi abogado y se le hará el correspondiente reclamo por calumnias e injurias. Tendrá que ir a la Justicia. Es un delirante, un sinvergüenza y un busca fama. Guillermo Marín le pagó todo en tiempo y forma”.

La amante de Martín Demichelis se desligó de ser la causante de su separación

La separación de Martín Demichelis y Evangelina Anderson trajo coletazos que involucran a una tercera persona en discordia que habría sido uno de los motivos por el cual la pareja, o una de las partes, decidió ponerle punto final a la relación que parecería no tener vuelta atrás ya que estarían tramitando los papeles para consumar el divorcio.

En diálogo con Karina Mazzocco durante su programa "A la Tarde", Tania González Ledesma relató cómo se conocieron y confesó que la relación duró nueve meses: "Me activan una guardia para hacer este vuelo. Nos avisan que llevábamos a River. Estábamos haciendo el embarque, entró Martín y realmente me llamó la atención”, contó y detalló sobre el encuentro: “En el primer vuelo, él me preguntó cómo me llamaba. Fueron dos o tres vuelos seguidos que tuve, por casualidad”.

Por otra parte agregó: “Nos pusimos a hablar, nos preguntó a la tripulación si nos quedábamos con ellos en Mendoza. El vuelo sucedió y seguimos tomando mate”, detalló González Ledesma y contó que fue el entrenador quien le pidió el número de celular: “Una hora y pico después de aterrizar, me mandó un mensaje”. A su vez confesó que tras el mensaje se vieron las caras: “Fue mágico, intercambiamos teléfonos y nos vimos esa misma tarde en un hotel. Hasta ese momento me gustaba un 11. Después de ese encuentro, me gustó un 30”.

"Evangelina":

Por las declaraciones de Tania González Ledesma sobre su relación con Martín Demichelis

“En ese año entré en moto en la concentración de Ezeiza y pude estar con Demichelis”, confesó la azafata sobre la visita cuando Martín era entrenador de River, período en el que estaba atravesando una crisis en el club al igual que en su matrimonio según reveló Tania. A su vez reveló otras confesiones que le hizo el entrenador: “Cuando llegaba a la casa tenía reproches, ella le decía ‘para qué vinimos’ porque los hijos no querían vivir en Argentina”.

“El problema fue cuando sale a la luz mi nombre. Me incineraron, salí carbonizada”, dijo Tania sobre la exposición pública inesperada. Luego profundizó: “De un día para el otro, una compañera de vuelo me escribe y me dice: ‘¿Esta sos vos?’. Había salido una nota que decía ‘Tania Sabrina González Ledesma, responsable de la separación entre Evangelina Anderson y Martín Demichelis’”.

Según el relato de la tercera en discordia Evangelina ya conocía todo lo sucedido antes de que se confirme. “Mi mujer ya sabe. Está como loca. Sabe quién sos, dónde vivís, en dónde trabajás”, le confesó Demichelis en esa etapa según contó Tania.

Para cerrar reveló si cree que su relación fue determinante para la ruptura: "No me siento responsable de la ruptura”, confirmó y sostuvo: “Si alguien decide estar con otra persona, claramente hay algo que está mal”.