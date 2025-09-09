Susana Giménez se despegó del gobierno de Javier Milei

La conductora de Telefe opinó sobre los comicios en provincia de Buenos Aires y un comentario llamó la atención. ¿Qué dijo?

Susana Giménez nunca fue tibia a la hora de opinar de política. La conductora de Telefe se mostró simpatizante del gobierno de Mauricio Macri y ahora de Javier Milei.

De hecho, en más de una oportunidad se refirió a la política en su programa de televisión. Sin embargo, tras el triunfo del peronismo en las elecciones de la provincia de Buenos Aires decidió no hacerse eco del resultado y fue tajante con su opinión.

“Yo de política no hablo. Hablaba en otros momentos”, señaló Susana en diálogo con el ciclo de Mariana Fabbiani DDM (América) cuando le consultaron por las elecciones y el revés para el Gobierno.

La declaración más polémica y que pone en duda el apoyo de Susana al gobierno de Javier y Karina Milei ocurrió cuando remarcó que “lo único que he dicho es que no soy peronista. Eso ya lo sabe hasta el de enfrente, je”. Este comentario llamó la atención ya que no se la jugó con su candidato ni el oficialismo y solo dejó en claro que no es peronista.

Acto seguido, opinó de los resultados electorales en la provincia de Buenos Aires y no se mostró sorprendida. “No me sorprendió el resultado porque Milei ya había dicho en su discurso que estaban muy parejos. O sea que ellos, mas o menos, sabían”, afirmó la conductora y reconoció que “el pueblo votó, el pueblo sabrá”.