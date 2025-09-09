Con un ritmo “pegadizo” Wanda Nara anticipó su nuevo tema Tóxica

La mediática compartió en sus redes sociales un adelanto de su nuevo tema con un palito a Mauro Icardi.

Wanda Nara no descansa… de facturar. La mediática está lista para sacar a la luz su último tema titulado “Tóxica”. Las expectativas crecieron en las redes sociales luego de compartiera un pequeño adelanto de su tema con videoclip incluido que revolucionó internet en cuestión de segundos.

Hace algunas semanas la empresaria había compartido con sus seguidores un teaser en el que se mostraba rociando con pintura negra su lujoso Lamborghini Huracán Spyder rosa, en el que escribió su nombre y el título de la canción. El auto era un regalo de su ex pareja Mauro Icardi valuado en más de 300 mil dólares.

El estreno oficial será el jueves 11 de septiembre según anticipó la conductora de MasterChef Celebrity quien dejó ver un adelanto de lo que seguramente será un veradadero éxito.

“Tóxica, tóxica, le gusta que yo sea una tóxica. Que lo ame y lo bloquee porque soy tóxica”, se escucha entonar a la cantante.

Embed - Wanda Nara on Instagram: "TÓXICA - ESTRENO MUNDIAL 11/9 EN TODAS LAS PLATAFORMAS DE MÚSICA" View this post on Instagram A post shared by Wanda Nara (@wanda_nara)

Las redes sociales no tardaron en reaccionar y una de las primeras en comentar los 25 segundos de video fue la hermana de Wanda. “Seeeeee tu temaaaaaaaa”, escribió Zaira Nara que mantuvo luego un intercambio de mensajes con la cantante.

“No canta un carajo siendo honestos jajajaj pero la diferencia es que Wanda se hace querer y sus temas les guste o no, se vuelven virales, no como que no junta ni una docena de personas cantando GRATIS juntó más gente mi papá en su funeral”, escribió otro seguidor.

“Alguien que conozco debe estar sentado en el techo de Turquía viendo esto a escondidas”, sumó un usuario refiriéndose a que el tema tiene un mensaje para Mauro Icardi que podría estar atento a su estreno a escondidas de su nueva novia la China Suárez.