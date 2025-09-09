La experiencia “extrasensorial” de Patricia Sosa por la que no come más carne

La cantante estuvo como invitada en el programa de Mario Pergolini y recordó una experiencia del más allá.

Patricia Sosa sorprendió con sus declaraciones en el programa Otro día perdido (El Trece) cuando reveló que una experiencia “extrasensorial” la obligó a dejar de consumir carne.

La cantante contó ante la mirada atenta de Mario Pergolini que la decisión está enteramente ligada al “avistaje de luces” en una visita a la provincia de Córdoba.

“¿Es cierto que sos vegetariana porque te dijeron que perdías capacidades telepáticas?”, buscó saber el conductor del ciclo. La pregunta derivó en que la talentosa cantante relatara la situación que presenció hace 25 años.

“Tuve un avistaje muy grande, vamos a llamarlo de naves. En realidad, son luces, no es corpóreo, pero fue muy grande. Es como si te dijera que 20 autos te prenden los focos todos juntos y empiezan a tener interacción”, contó.

No era la primera vez que Patricia vivía una situación así y por ello había vuelto al lugar. Se trataba de la zona de Los Terrones, en la provincia de Córdoba.

“Fui para eso. Ya había visto y conseguí la dirección una “contactada solitaria””, expresó a lo que Pergolini quiso saber más. “Hay muchos en el mundo que tienen la tarea de contactarte con luces. Son seres de otro plano, no de otro planeta”, sumó para dar mayor claridad al tema.

Luego contó que finalmente fueron al lugar con su manager, una amiga y otras personas y que en lo más alto de la montaña la bruma los tapaba para continuar con el recorrido por lo que pidió un poco de luz. Fue en ese momento que una nave se posó en la punta del camino y los iluminó a la salida.

La luz llegó con un mensaje que le cambió la vida por completo a la cantante. Es que una mujer se apareció y le dijo que debería dejar de comer carne. “La carne tiene una toxina que inhibe la telepatía”, recordó Sosa sobre las palabras de la mujer.

Tiempo después, en un asado se dio cuenta que no podía comer más carne y aunque no tiene problema en compartir un asado con su entorno desde hace 25 años que no consume carnes.