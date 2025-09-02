Por qué quebró en llanto un participante de La Voz Argentina tras cantar un clásico de Queen

Alan Lez interpretó un tema de Queen y no solo emocionó a Lali Espósito que lo eligió para seguir, sino que compartió el motivo de sus lágrimas.

Este lunes puso al aire por primera vez en la historia del reality Los Rounds . Nicolás Occhiato contó que el nuevo sistema dejará a un participante fuera del certamen de canto más visto de la televisión argentina.

En Los Rounds cada participante se presenta ante el jurado, y todos los coaches, excepto el líder de su equipo, otorgan una calificación secreta del 1 al 10. El coach oficial elige a tres de los ocho participantes y luego, de los cinco, el que obtiene el mejor puntaje por decisión de los coaches queda eliminado.

El primer team en participar de esta nueva etapa fue el de Lali Espósito. Alan Lez fue el favorito de la artista y el primero en ser salvado por la jurado. “Me atravesó con su voz esta noche” , dijo la cantante en su devolución.

El joven cantó un clásico de Queen “Who wants to live forever” y no solo emocionó a todo el jurado, sino que terminó su presentación y quebró en llanto al contar una experiencia familiar. “Es muy fuerte este tema para mí, me toca muchísimo todo el tema de la vida, la muerte, eso que nos rodea muy cerca. Lo viví muy de cerca (refiriéndose a una situación que vivió su padre) hace un tiempo y ahora estar cantándoles y compartiendo esto, para mí es súper”, dijo con lágrimas en sus ojos el cantante que sigue en la competencia y se posiciona como uno de los favoritos.

En sus redes sociales, el cantante explicó el motivo por el que se quebró minutos después de su interpretación. “Hace una semana estaba en la clínica con mi papá internado cuando me designaron esta canción, hoy mi papá lo pudo ver conmigo en casa, signifique lo que signifique… gracias por dejarme compartir este momento con ustedes”, escribió el joven en una historia de Instagram.

Embed - Alan Lez - "Who wants to live forever" - Team Lali - 1° Round - La Voz Argentina 2025

Alan no fue el único salvado por la cantante, también se salvaron Iara Lombardi y Valentino Rossi. Mientras que el jurado por puntaje eligió a Jaime Muñoz, como el más votado, seguido de Lola Kajt, Giuliana Piccioni y Rafael Morcillo.

En tanto que Nicolás Armayor fue el eliminado en esta etapa. “Todo el país te escuchó cantar. Lo mejor para vos después de ese gran paso. Pasó por equipos y cantó mejor, mejor y mejor”, le dijo Lali al participante.