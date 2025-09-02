La feria americana de Florencia Bertotti: vende su ropa y los precios se viralizaron

La actriz publicó los precios de la venta de ropa que está realizando y hay para todos los gustos.

La actriz y cantante, Florencia Bertotti decidió vender su ropa desde $14.800 y con opciones con hasta un 40% de descuento. Entre los más de 27 productos que ofrece, se pueden encontrar vestidos, camisas, pantalones, sacos, campera y hasta Blazers, muchos de ellos de primeras marcas .

Desde hace un tiempo, muchas famosas apuestan por la moda circular y deciden desprenderse de la ropa que ya no utilizan o que, en algunos casos, tuvieron por medio de un canje o promoción, para darle una segunda vida. Florencia Bertotti no es la excepción y desde hace un tiempo decidió poner a la venta gran parte de su colección.

Las prendas que la ex protagonista de Floricienta puso a la venta van para todos los gustos y todos los bolsillos. Así se puede encontrar desde un vestido “nuevo sin etiqueta” por 14.800 pesos con un descuento del 40% hasta un blazer por 196.000 y 30% off.

image

En el caso de los pantalones tiene opciones desde los $21.500 hasta los $31.500. También tiene a la venta un Jean Zara blanco -Talle 30- a $ 52.500. Entre los sacos, los precios varían entre los $150.000 hasta los $196.000.

En cuanto a los vestidos, tiene opciones desde los $14.800 hasta los $50.400. Las camisas sin etiquetas rondan los $24.500, mientras que las de primera marca se consiguen por aproximadamente $50.000. En el caso de las remeras, los precios van desde los $22.500 hasta los 30.000.

Cuál fue la infidelidad que terminó con la relación de Guido Kazcka y Florencia Bertotti

Guido Kaczka y Florencia Bertotti fueron una de las parejas más queridas del ambiente. Sin embargo, de un día para el otro y cuando el hijo de ambos, Romeo, tenía solo dos años, se separaron sin dar mayores explicaciones ni emitir comunicados oficiales. Las razones siempre fueron un misterio.

image

La pareja de actores se conoció en los sets de Verano del 98, la exitosa tira que reunió a gran cantidad de talentos jóvenes de esos años. Ambos venían de desarrollar sus carreras desde chicos, con diversos roles en diferentes ciclos televisivos. Así entre grabación y grabación, nació el amor y Guido y Florencia se pusieron de novios, dando paso a una relación larga y consolidada que los llevó al altar el 2 de diciembre de 2006. Poco después el amor se coronó con la llegada de Romeo, el único hijo de la pareja, que nació el 10 de julio de 2008.

Y cuando nada lo hacía prever, la pareja decidió separarse definitivamente. Sin dar explicaciones de ningún tipo ni lanzar comunicados a la prensa como se acostumbra hoy en día, Guido y Florencia terminaron su relación de más de diez años, aunque en los medios se especulaba con una razón que sus protagonistas pretendían ocultar.

Es que Florencia Bertotti había conocido a Federico Amador en las grabaciones de Niní, la tira de Telefe que realizó en 2010, año que coincidió con su separación de Guido Kazcka. Y si bien en un principio sólo se trató de rumores -Amador estaba casado y tenía dos nenes chiquitos-, las versiones de la prensa se confirmaron cuando agarraron in fraganti a Florencia saliendo de su casa con Federico.

image

En ese momento se supo que la actriz que había sido la protagonista de Floricienta había dejado a Guido por Federico Amador, comenzando una relación que perdura hasta el día de hoy. Si bien para ninguno de los protagonistas el suceso fue gratuito -se dice que Kaczka sufrió mucho por la separación-, a Florencia el escándalo le significó años de permanecer retirada de los medios, por decisión propia.