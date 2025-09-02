El grito de Susana Giménez cuando le preguntaron por Graciela Alfano

La figura de Telefe reaccionó a los dichos de su colega Graciela Alfano a la salida de los 80 años de Clarín en el Teatro Colón.

Susana Giménez no perdona a Graciela Alfano y volvió a disparar contra la exvedette. Todo se dio en el marco de los 80 años del Grupo Clarín en el que la diva de los teléfonos estuvo presente.

A la salida del teatro Colón donde tuvo lugar la velada que reunió a otras figuras del espectáculo como Mirtha Legrand , Marcelo Tinelli, Mauricio Macri, entre otros, la conductora se enfrentó, una vez más, a Graciela Alfano.

Luego de la escandalosa pelea por un tapado de piel, Alfano habló de la trágica muerte del hermano de Susana, quien tuvo una enfermedad mental y se suicidó. Es que Graciela acusó a la diva de haberlo abandonado y esta explotó.

Pese a que la diva no quiso referirse a la situación puntual, un grito fue claro para responder a la pregunta de la prensa. “¿Le vas a hacer juicio a Alfano por las barbaridades que dijo?”, le preguntó el periodista de LAM (América).

La respuesta de Susana fue sin filtros y a los gritos. “Pero ¡termínenla! No la voy a nombrar nunca más mientras viva”. “¿Pero escuchaste lo que dijo?”, continuó el periodista a lo que la figura de Telefe cerró con un rotundo: “¡Nooooooo!”.

Graciela Alfano dio una nota en el programa de Carlos Monti y deslizó que Susana abandonó a su hermano quien vivió en el Hospital Borda. Sobre el acompañamiento de la conductora, Alfano detalló sin filtros: “Y si vos me preguntás si Susana es una persona capaz de ser solidaria, y yo hago la comparación con una persona que no fue capaz de sacar a su hermano de ese lugar, teniendo tanto dinero”.

Susana Giménez acusó a Graciela Alfano de “brujerías”

El lanzamiento de la serie de Menem despertó las peleas más insólitas entre grandes figuras de los años 90; entre ellas Susana Giménez y Graciela Alfano, quienes en las últimas horas se pelearon a muerte por reafirmar a quien de las dos perteneció el icónico tapado de piel que utilizó María Julia Alsogaray en la tapa de la revista Noticias.

Todo comenzó cuando Alfano aseguró en diálogo con Puro Show (eltrece) que la costosa prenda de lujo había sido entregada por ella a María Julia: “En ese momento me llaman de la peletería y me dicen que van a hacer una producción con María Julia, si me molestaba que usen uno de mis tapados. Está más marroncito en la foto, pero es mi tapado. María Julia misma me dijo ‘me dijeron que me puse tu tapado’. Ella era la ingeniera con su rodetito y de pronto se convirtió en una sex symbol y le encantaba".

Al escuchar estas palabras, Susana quedó en shock y decidió salir a responderle de todo al aire de LAM (América TV). En una conversación telefónica con Ángel De Brito, la diva dijo: “Primero quiero contar algo previo porque vi que en un programa ella dijo que yo la llamé para pedirle disculpas. ¡Pero está loca esta mina! ¿Cómo le voy a pedir disculpas yo? Lo que yo digo es que ella dijo en un programa de televisión que yo había entrado a un restaurante en Miami y que la había hecho echar. Pero, yo le dije: ‘¿Vos estás loca? ¿Cómo te voy a hacer echar de un restaurante? ¿Vos no viste mi programa por 35 años seguidos y mi estilo de no meterme con nadie?’”.

“Nosotros teníamos una mesa enorme pedida porque era el cumpleaños de Hoffman, el productor de Marley. Entonces yo le dije: ‘Me decís ya quién te dijo eso. Porque eso no es verdad’. Y ella me dijo: ‘No, no te puedo decir’. Y por supuesto que no la voy a saludar porque no la vi. ¡¿Quién es para que la salude?! ¡¿La presidente?! ¡¿Quién mierda es?!“, continuó eufórica la diva de los teléfonos.

“Me cansé de esta mina porque ya me hizo tantas cosas... inclusive brujería, inmundicias como las que hace siempre. Entonces me hartó y le dije: ‘Me decís ya quién te dijo eso de que te eché’. Y ahí me dijo: ‘No bueno... me lo dijo el de relaciones públicas del restaurante’. Y yo le respondí: ‘Bueno, Graciela, vos no podés creerle al de relaciones públicas porque yo no lo vi ni le hablé nunca. ¡¿Por qué decís eso?!“, relató sobre la charla subida de tono que habrían tenido en privado.