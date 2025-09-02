Quién fue el actor que le dijo que no a Pampita

En una nueva emisión de Los 8 escalones, Pampita narró una anécdota poco feliz con uno de los actores más reconocidos de Hollywood en todo el mundo: Robert De Niro , protagonista de obras maestras como El Padrino II o Taxi Driver.

“Yo le pedí una foto una vez y me dijo que no”, comenzó diciendo la modelo. Luego, detalló que fue una vez que lo encontró en un restaurante y le dijeron que no lo molestara porque estaba comiendo. “Obviamente lo entendí porque a mí me pasa”, señaló la ex de Benjamín Vicuña y continuó: “Entonces me fui fuera del restaurante y dije: ‘Cuando termine y salga, lo molesto afuera del restaurante’. Y tardó un montón en comer".

“Bueno, me quedé sentada en la vereda, cuando lo veo salir le pregunto: ‘¿me puedo sacar una foto?’ Y me dice, no, no. Hoy no estoy bien“, contó después Pampita, y aclaró que el actor no quería salir en mal estado.

Seguido a esto, la modelo admitió que ella lo entendió porque a veces le pasa que le sacan “una foto espantosa”. Y ejemplificó: “Yo tengo una muy mala que me sacaron una vez en el gimnasio. Y que hasta el día de hoy dicen: ‘Pampita sin maquillaje, Pampita con maquillaje’. Entonces yo entendí que está bien, él no quería salir así en la foto".

Por último, la mamá de Anita García Moritán contó que lo había esperado cerca de una hora y media sentada en la vereda y su amiga Barbie Simons lanzó: “No lo puedo creer. Robert De Niro le rechazó la foto a Pampita”.

Pampita "silenció" a un affaire que tuvo cuando cortó con Martín Pepa

Pampita está envuelta en un nuevo escándalo amoroso. La conductora de El Trece le dio una nueva oportunidad a su vínculo con el polista Martín Pepa, sin embargo, durante el impasse que se tomaron tuvo un encuentro con un reconocido piloto de autos.

La modelo había confirmado que la separación del polista había sido el 9 de julio y al mes del distanciamiento, fue a un country en la zona de Pilar y se encontró con un hombre. Se trata de Juan Manuel “Cochito” López, un piloto y comentarista de automovilismo.

Lejos de esquivar a la prensa, López dialogó y en lugar de desmentir los rumores que lo vincularon con Pampita sembró más dudas. “Ella ya desmintió todo, ¿por qué van a dudar de la palabra de ella? No voy a decir algo diferente de lo que dijo, hay que creerle”, lanzó en un móvil con El Trece dejando en claro que la desmentida de la conductora era la única verdad.

Sin embargo, reconoció que conoce a la ex de Roberto García Moritán. “La conozco cara a cara. Tenemos muchos amigos en común”, dijo el piloto que aparentemente y según la información que trascendió habría recibido un llamado de Pampita para pedirle que no hable del tema porque no quiere problemas con Pepa ya que apostaron al amor una vez más.

Cochito López tiene un gran historial de romances con conocidas figuras del mundo de la moda. Estuvo en pareja con Coni Dietrich y luego de un largo romance y dos hijos en común, se separaron. Luego estuvo en pareja por seis meses con Andrea Bursten para posteriormente darle lugar a una breve relación con Priscila Crivocapich quien ahora está en pareja con el ex esposo de Pampita, Roberto García Moritán.