La reacción de Susana Giménez cuando se enteró que Mario Pergolini la quiere en su programa

El conductor televisivo fue sorprendido por la periodista Susana Roccasalvo en el ciclo "Otro Día Perdido" y confesó cómo es su relación con Giménez.

Susana Roccasalvo no anduvo con rodeos en su visita al programa "Otro Día Perdido" y puso de rodillas al conductor del ciclo Mario Pergolini cuando en el temario sobrevoló el nombre de Susana Giménez con quien mantuvo crudas diferencias durante varios años y un extenso período de enojo que todavía perdura en la conductora.

"Yo creo que te tendrías que poner de rodillas. Susana (Giménez) dijo 'si se pone de rodillas voy'", dijo la periodista intentando motivar a que haya un encuentro en el programa que realiza con entrevistado. Luego de este puntapié inicial en la conversación el conductor se sinceró: "Ya que estás, aprovecho. Yo sí reconocí, hace poco tiempo públicamente, que Susana tiene derecho a estar enojada con nosotros. Nosotros fuimos muy crueles con ella. También es cierto que dice 'de rodillas'. Tampoco dije que robaba, nunca dije una barbaridad. Hicimos chistes con cosas que, la verdad, no correspondían".

Al escuchar el descargo de Pergolini , su compañera Laila Roth aprovechó para soltar un comentario que resonó por lo bajo: "Era muy de hablar del cuerpo ajeno", soltó a lo que Mario contestó: "Sí, totalmente. Eran otras épocas, realmente, esto no limpia ninguna excusa ", dijo y agregó entre risas: "Mirá a dónde me llevaste...", haciendo referencia al tema en cuestión. Cabe recordar que el enojo de la conductora se originó cuando Pergolini lideraba el ciclo de CQC.

En el momento más conciliador de su vida, Mario Pergolini le pide disculpas a Susana Giménez. ¿Tendrá su redención?#OtroDiaPerdido

"Pero, se lo digo a la cara: yo reconozco que era una época que hacía chistes que no había que hacer y teníamos cierta saña sobre todo con los que eran número uno, porque eran chistes que eran sencillos, no hay que aclarar mucho cuando le haces un chiste a un número uno. Así es que, yo reconozco que tiene toda la razón del mundo en estar enojada. Ojalá entienda que fue una maldad de ese momento y que hoy en día no tengo eso, ni realmente pienso eso", soltó Mario. Ante el descargo Roccasalvo propuso hacer la reconciliación en el programa, pero Pergolini fue claro: "Lo haría pero está muy enojada".

Cabe recordar que la conductora televisiva había hecho referencia al nuevo ciclo de Pergolini en diálogo con LAM: "Jamás lo veré. Me odiaba, siempre hablaba mal de mí. No iría de invitada, que me pida perdón de rodillas", soltó al móvil del programa de espectáculos.