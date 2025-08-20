Quién es el futbolista de Boca que conquistó a la nieta de Susana Giménez

Lucía Celasco se ha mantenido al margen de las cámaras y su vida privada se ha mantenido fuera de la agenda del mundo del espectáculo. Sin embargo en las últimas horas apareció en la pantalla del reconocido programa de chimentos LAM cuando fue protagonista en la información que maneja el panelista Pepe Ochoa. La nieta de la reconocida conductora televisiva Susana Giménez estaría iniciando una relación amorosa con un famoso jugador de fútbol.

“ Él es tope de gama . Jugador internacional de fútbol. Ella es modelo millonaria por su familia”, comenzó revelando el periodista de espectáculos dando los primeros detalles de quién es la otra persona. Para dar más precisiones, contó: “La separación de él fue muy escandalosa. Él es jugador y actualmente está en Boca ”.

Para terminar de revelar la identidad del nuevo noviazgo de Celasco , de 31 años, reveló: “Él es Nicolás Figal . Nicolás Figal está en un vínculo romántico, empezando algo con Lucía Celasco ”. SIn embargo la hija de Mercedes Sarrabayrouse y Eduardo Celasco, dedicada al modelaje y dueña de la marca internacional de ropa The Vintage Hole , no confirmó la noticia ante los rumores ni tampoco lo hizo el jugador.

figal boca.jpg

¿Quién es el futbolista de Boca que mantendría un romance secreto con Jazmín La Cuerpo?

Jazmín La Cuerpo tomó trascendencia en los últimos meses luego de develar un intercambio de mensajes con el futbolista Mauro Icardi, actual novio de la China Suárez, en un chat comprometedor. Una vez más, dio indicios de un affaire con otro jugador de un club grande del país.

“Hola, ¿por dónde se puede ver tu material XXX? Me gustaría experimentar, pero que quede todo en privado. ¿Cuánto cobrás?”, le habría mandado el futbolista Icardi a través su cuenta personal de Instagram. Meses después de la revelación, volvió a quedar envuelta en un escándalo tras revelar un affaire con un futbolista que milita el torneo del fútbol argentino.

A través de las redes sociales, principalmente en sus historias de Instagram, la mediática lanzó un mensaje: “Estoy atacada. El finde me dedicó un gol y ahora ni me contesta los mensajes”, puso en sus redes junto a una imagen donde se la ve en un primer plano para subir la temperatura del comentario y luciendo la mirada perdida.

La Cuerpo-Boca

Sin embargo lo llamativo de la publicación fue la música elegida: “Boca de mi vida”, se escucha durante la presentación de la historia. El sábado, en una nueva fecha del fútbol argentino, el xeneize enfrentó a Racing en La Bombonera donde el partido terminó igualado 1-1: el responsable de anotar el tanto para el elenco azul y oro fue Milton Giménez.

Más allá de este posteo La Cuerpo no dio mayores precisiones sobre quién es la persona a la cual hizo referencia en el posteo aunque dejó más de un indicio. A diferencia de la trama que tuvo con Icardi aún no se revelaron chat comprometedores ni confirmó si existen datos que revelen un affaire.