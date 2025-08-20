Lali Esposito sorprendió al mostrar a qué ídolos tiene en la pared de su casa

A través de las redes sociales, la artista decidió mostrar la intimidad de su hogar y compartir detalles de la decoración.

La actriz y cantante, Lali Espósito , compartió un video en su cuenta de Instagram que rápidamente llamó la atención de sus seguidores. Desde la intimidad de su hogar, la artista mostró parte de la decoración de su casa y reveló cuáles son los ídolos que tiene enmarcados en sus paredes.

En las imágenes se pudieron ver retratos de grandes referentes de la música y la cultura popular: Mick Jagger -vocalista y frontman de The Rolling Stones-, Charly García, Gustavo Cerati, Cher -artista pop muy popular en los '90s y '00s, Indio Solari y el recordado Sandro. Pero también incluyó un homenaje al mejor jugador de fútbol argentino de la historia, con un cuadro de Diego Maradona junto a su mamá, Doña Tota.

El video plasmó la fuerte influencia musical que tuvo en la vida de Lali y lo significativo de elegir a figuras que marcaron a varias generaciones. Con esta publicación, Lali no solo abrió las puertas de su casa, sino también de su universo personal, donde conviven sus pasiones y referentes artísticos.

image

image

image

Lali musicalizó la historia que subió a su red con una canción de Sandro y también se pudo ver en la escalera al gato de su novio Pedro Rosemblat, “amigo” del felino Villano.

Lali Espósito reveló un detalle inédito del inicio de su relación con Pedro Rosemblat

Lali Espósito pasó por el living de Cortá por Lozano (Telefe) y sorprendió al hablar sin filtros sobre su vínculo con Pedro Rosemblat, el conductor y periodista con quien mantiene una relación desde hace más de un año. Si bien la artista suele ser muy reservada con su vida sentimental, esta vez se mostró relajada y compartió detalles del comienzo del romance que hoy la tiene feliz y en pareja.

Durante la entrevista con Verónica Lozano, y con la participación de la panelista Juariu —una de las primeras en descubrir el vínculo a través de las redes—, Lali confesó cómo nació la atracción por Rosemblat: “Lo primero que dije cuando lo vi fue ‘qué buen mozo, qué inteligente’. Me parecía gracioso”, lanzó entre risas, dejando en claro que el interés comenzó mucho antes de conocerse cara a cara.

image

La artista contó que el primer contacto con su actual pareja no fue en persona, sino virtual. “Me lo cruzaba en el algoritmo”, explicó, haciendo referencia a las recomendaciones de contenido en redes sociales. “Había visto cosas de él, no lo seguía directamente, pero lo seguí un tiempito antes de que nos conozcamos. Y dije ‘mirá este churro’”, relató divertida.

Con su espontaneidad habitual, Lali compartió cómo fue dando pasos para conocerlo: “Coincidí con gente en común, entonces empecé a preguntar ‘che, este no sé qué’. Pasó un tiempo, y coincidimos en un momento y nos conocimos”. Aunque no dio demasiados detalles sobre ese primer encuentro, sí dejó en claro que la química fue inmediata.

En medio del entusiasmo por contar esta parte de su historia, la cantante también reflexionó sobre cómo vive hoy su vida personal en medio del interés mediático que genera cada uno de sus movimientos. “Parece que no, pero yo soy re de la vida privada. Hay cosas mías que nadie se ha enterado nunca. Pero también pasa algo... a veces uno está simplemente conociendo al otro y que se haga público ya te quema”, comentó, marcando la diferencia entre lo que se muestra y lo que se preserva.