"Llámenme Dr. Charly García": el título que recibió el músico en la UBA

El cantante fue distinguido por el Consejo Superior de la UBA con el título Honoris Causa en la Facultad de Filosofía y Letra.

El reconocido artista Charly García fue distinguido por el Consejo Superior de la UBA con el título Honoris Causa en la Facultad de Filosofía y Letras de Universidad de Buenos Aires (UBA) en un acto realizado este martes por la tarde al cual el cantante asistió ante la presencia de una gran cantidad de público que celebró la distinción y esperó por ver al cantante.

El acto fue encabezado por el rector Ricardo Gelpi, el decano de la Facultad de Filosofía y Letras, Ricardo Manetti y la vicedecana, Graciela Morgade. A su vez estuvieron presente la titular de la Cátedra de Música Popular de la Carrera de Arte, Lisa Di Cione, quien estuvo a cargo de la laudatio.

Ya en el escenario principal en el interior del aula, Charly expresó sus palabras de agradecimiento por la distinción: “Gracias a la Universidad por este reconocimiento tan importante. Desde ahora pasaré a llamarme doctor Charly García ”, dijo. Cabe recordar que el título Honoris Causa es el máximo reconocimiento honorífico que concede la institución a personas destacadas por contribuciones en sus respectivos campos. Se lo destaca al cantante por su "trayectoria artística de más e cincuenta años, la extensa obra musical" que "lo hacen una personalidad destacada del arte y la cultura argentina”.

“Charly es un símbolo de nuestra cultura nacional y justamente cuando hablamos de nuestras universidades nacionales y públicas, es lógico que todos nos sintamos muy felices, por lo que significa hoy poder celebrar este homenaje a Charly”, dijo el decano de la Facultad de Filosofia y Letra y agregó: “El homenaje a Charly García en la universidad pública celebra su impacto transformador en la cultura y la identidad argentina”.

“Charly nos conmueve, Charly nos entusiasma, Charly es la nacionalidad popular. Así que por eso Charly es símbolo del homenaje en nuestra universidad pública, que es una universidad que valora a aquellos que transformaron la vida de nuestros ciudadanos, que transformaron el pensamiento, el campo artístico y el campo creativo, y que sin ninguna duda nos han hecho crecer. Así que muchísimas gracias, Charly García”, cerró Manetti.

Honoris Causa Charly

Por otra parte Di Cione destacó la influencia del artista: “Charly García ha sido objeto de estudios y análisis de investigaciones que han producido centenares de publicaciones periódicas, productos mediáticos y audiovisuales; y decenas de libros que hoy forman parte de nuestros planes de estudio”.