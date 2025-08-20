Una panelista de América TV soñó con un número, apostó y ganó más de un millón de pesos

Mientras que en la programación de América TV están a full con todas las versiones de todo tipo sobre la separación de Gimena Accardi y Nico Vázquez, con infidelidad de por medio y acusaciones de venta, en el programa de Yanina Latorre, Sálvese quién pueda, Majo Martino aprovechó un instante sin chimentos para contar una buena noticia personal: ganó la Quiniela.

La influencer y panelista del programa de espectáculos interrumpió a la conductora para contarle algo que le iba "a gustar", según anticipó. Aunque primero hizo una introducción para relatar las "señales" que fue recibiendo hasta decidir acudir a las apuestas.

"El otro día soñé con el número 247. Salgo a la calle y veo patentes con el 247. Dije 'tengo que jugarlo a la Quiniela'. Me fijo, y salió el número 247 y gané", rememoró la panelista del ciclo de América TV.

image

Majo procedió a mostrar el ticket ganador. Luego explicó que apostó $2.000 en la agencia de la ciudad y se llevó $1.200.000, para sentenciar: "Hay que estar atento a las señales". A todo esto, el 47, en los sueños, significa "el muerto", de acuerdo a la tabla de significados de números en la quiniela.

La tabla de significados de los sueños en la quiniela surgió como una necesidad de quienes levantaban apuestas clandestinas al juego. De este modo, se buscaba “engañar” con el mensaje a las autoridades, ocultando el verdadero sentido del sueño que el apostador relataba. En principio no todos los números tenían el mismo significado y dependía de las zonas geográficas o de cada corredor de apuestas. Pero con el correr del tiempo comenzó a existir un criterio en común, aunque todavía quedan números que en distintas localidades tienen otros significados.

Quién le regaló un cocodrilo a Majo Martino

En una época en la que la conciencia sobre el bienestar animal no era la misma que en la actualidad, una historia insólita tuvo lugar, protagonizada por Majo Martino como productora de ShowMatch y ¡un cocodrilo! que viajó desde Corrientes hasta Buenos Aires por un pedido inesperado.

image

Todo comenzó con una búsqueda en internet sobre criaderos de cocodrilos, que llevó a un llamado telefónico a un establecimiento en la provincia de Corrientes. "Mirá, Marcelo Tinelli necesita un cocodrilo para Tu Sam", fue la insólita solicitud realizada por Majo. La respuesta del otro lado de la línea fue afirmativa: ellos podían atraparlo.

El siguiente paso fue enviar un flete a buscar al animal, que finalmente llegó a Buenos Aires. Pero la historia no terminó allí: el cocodrilo fue regalado y, ante la falta de un destino adecuado, se decidió donarlo al zoológico de Florencio Varela.

Hoy, con una mirada distinta sobre los derechos de los animales y la preservación de las especies, situaciones como esta resultarían impensadas. "En ese momento no existía la conciencia animal actual. Hoy no lo volvería a hacer, pero en aquel entonces era algo insólito, aunque no prohibido", reflexionó Majo Martino en una entrevista que le realizaron días atrás.

image

El relato es un reflejo de cómo ha cambiado la percepción social sobre el trato a los animales y la responsabilidad en su manejo, marcando una diferencia entre lo que alguna vez fue visto como una simple anécdota y lo que hoy se consideraría una cuestión de ética y conservación.