El millonario costo que frena el regreso del Bailando de Marcelo Tinelli

El reality es un clásico de la televisión que cumpliría 20 años y pretendía regresar a la pantalla en 2025. Los impactantes números.

Marcelo Tinelli tenía muchas ganas de volver a la televisión con los 20 años del Bailando . Sin embargo, los altos costos de emisión del programa frenarían esta posibilidad y el conductor cada vez está más afuera de la televisión.

Marina Calabró reveló en Lape Club Social Informativo (América) el motivo por el que el canal del cubito no lleva adelante el regreso del clásico ciclo de Tinelli. “El principal problema del Bailando es la plata”, contó la periodista y anticipó el costo millonario que tiene el programa por día.

El programa, según contó Calabró, cuesta entre “75 y 80 millones de pesos por día” sin tener en cuenta los honorarios del conductor. “Muchos costos están estandarizados”, advirtió Marina ante la sorpresa de Sergio Lapegüe quien quiso saber si este costo puede ser costeado con publicidad. “No hay manera de financiar”, sentenció.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AmericaTV/status/1955281140039745835&partner=&hide_thread=false SE VIENE "LOS TINELLI 2": La información exclusiva de Marina Calabró



"El proyecto de streaming se diluyó un poco"

"El Bailando cuesta entre 75 y 80 millones de pesos por día de emisión, no hay manera de financiarlo". #LapeClubSocial pic.twitter.com/cb3ujHZgct — América TV (@AmericaTV) August 12, 2025

De reuniones en reuniones, Tinelli busca lugar en los medios

El conductor que supo ser el más visto de la televisión argentina atraviesa un momento crítico en cuanto a su futuro laboral en los medios. Tentado para ser parte de un streaming, la propuesta quedó “congelada” y Marcelo enfrenta un nuevo problema que responde a “complicaciones para armar el equipo de humoristas”.

Pese a ello, la vuelta de Los Tinelli es un hecho y ya se han grabado imágenes de la segunda temporada del reality en Estados Unidos, Miami y se grabará en otras locaciones puntualmente en Buenos Aires y en menor medida en Punta del Este.

Embed - Los Tinelli - Tráiler Oficial I Prime Video

La serie “Los Tinelli” estrenó en enero de 2025 en la plataforma Prime. El conductor y su familia abrieron las puertas de su “intimidad” en un intento de seguir vigente, aunque el resultado no fue el esperado.

Por el momento no hay fecha de estreno y se cree que sea para el segundo semestre del 2026 y la plataforma le pidió a Tinelli estricta confidencialidad.

Marcelo Tinelli decoró la habitación de Lorenzo

Marcelo Tinelli sorprendió a sus seguidores al abrir por primera vez las puertas de la intimidad de su hogar y su familia y compartir una imagen muy especial: la habitación de su hijo menor, Lorenzo "Lolo" Tinelli, fruto de su relación con Guillermina Valdés.

Lo que más llamó la atención no fue solo la estética del cuarto, sino el pequeño gran gesto del niño que dejó en evidencia su fuerte personalidad y sus pasiones. “Amo la habitación de Lolo con nuevo banderín comprado por él”, escribió Marcelo en su cuenta de Instagram, junto a una foto en la que se ve una cama de una plaza con un acolchado de la Selección Argentina y, sobre la cabecera, un banderín azulgrana que dice “San Lorenzo de Almagro”.

El detalle conmovió especialmente al conductor, confeso fanático del Ciclón, al ver que su hijo compartía y expresaba con tanto orgullo la misma pasión futbolera.